Khởi tố đối tượng khai thác cát trái phép ở Quảng Trị

Đang khai thác cát trái phép tại khu vực thôn Tú Loan 2 (xã Quảng Trạch), nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 9/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Duẫn (SN 1964, trú tại thôn Tú Loan 3, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

1-1.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Duẫn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 07/8, Nguyễn Văn Duẫn đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn (SN 2003, trú tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Trạch) sử dụng máy múc tiến hành khai thác cát trái phép tại khu vực thôn Tú Loan 2 (xã Quảng Trạch) để bán cho Nguyễn Văn Tùng (SN 1995, trú tại thôn Tú Loan 3, xã Quảng Trạch).

Khi Trần Quốc Tuấn múc được khoảng 3m³ cát lên thùng xe ô tô biển kiểm soát 73C-075.95 của Nguyễn Văn Tùng thì bị Công an xã Quảng Trạch phát hiện, lập biên bản bắt quả tang, thu giữ các phương tiện liên quan.

2.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào ngày 13/9/2024, Nguyễn Văn Duẫn đã bị Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

