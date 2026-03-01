Hà Nội

Tử vi tuần mới (2 - 8/3): 3 con giáp bước lên đỉnh cao tiền tài

Kho tri thức

Tử vi tuần mới (2 - 8/3): 3 con giáp bước lên đỉnh cao tiền tài

Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán nắm bắt cơ hội để "lội ngược dòng", bước lên đỉnh cao tiền tài và sự nghiệp.

Tâm Anh (TH)
Tuổi Dần. Trong 7 ngày tới, con giáp này chính trực, chân thành, có chí tiến thủ nên có thể "lội ngược dòng" ngoạn mục. Từ trong gian khó, người tuổi Dần vươn lên mạnh mẽ, có thay đổi ngoạn mục và mở ra cơ hội thăng quan tiến chức.
Không chỉ đường công danh xán lạn, vận trình tài lộc của tuổi Dần cũng vượng phát. Tiền bạc liên tục đổ về tài khoản giúp con giáp này thoải mái chi tiêu, mua sắm, không phải chi tiêu tiết kiệm như giai đoạn trước.
Tuổi Dần sống hết lòng vì gia đình, bạn bè. Con giáp này hiếm khi toan tính thiệt hơn khi giao thiệp với người khác nên có thể đôi lúc chịu thiệt thòi. Bù lại, người tuổi Dần được ông trời ưu ái, tình duyên viên mãn.
Tuổi Ngọ. Bước sang tuần mới, con giáp này nỗ lực cố gắng suốt thời gian dài cuối cùng cũng được cấp trên thấy rõ. Những cống hiến của tuổi Ngọ cho công ty được thể hiện rõ qua bảng thành tích vượt trội. Nhờ đó, thăng chức, tăng lương thưởng... đều nằm trong tầm tay.
Những dự án từng bị trì hoãn hay những khoản đầu tư tưởng chừng như khó thu hồi vốn có sự thay đổi lớn. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân phương xa, tuổi Ngọ có thể đón nhận vận may tài lộc, lợi nhuận thu về tăng gấp nhiều lần so với số vốn bỏ ra.
Người tuổi Ngọ mang nhiều năng lượng tích cực, có thể truyền cảm hứng hay "ngọn lửa" nhiệt huyết tới những người bên cạnh. Nhờ vậy, con giáp này có nhiều mối quan hệ và có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống riêng cũng như trong sự nghiệp.
Tuổi Hợi. Trong tuần mới, con giáp này quyết đoán khi đưa ra lựa chọn táo bạo. Nhờ đó, người tuổi Hợi có thể làm được điều mà nhiều người cho rằng khó có thể làm được.
Là người thông minh, khéo léo và thấu hiểu lòng người, tuổi Hợi có thể quảng bá sản phẩm hiệu quả, khiến nhiều khách hàng chốt đơn giúp tăng doanh thu. Với những người đang làm công ăn lương, đây là thời điểm vàng để con giáp này mạnh dạn sử dụng số tiền nhàn rỗi để kinh doanh hoặc đầu tư nhằm đạt được sự thịnh vượng.
Với trái tim ấm áp, tuổi Hợi tràn đầy sức sống, tận hưởng niềm vui bên gia đình và những người họ hàng, bạn bè thân thiết. Con giáp này cũng biết cách đối nhân xử thế nên có thể xây dựng mạng lưới quan hệ rộng khắp. Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
