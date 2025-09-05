Khởi tố đối tượng đâm xe vào lực lượng Công an ở Lâm Đồng

Bị lực lượng Công an yêu cầu dừng xe kiểm tra, Nguyễn Ngọc Quang (Lâm Đồng) đã không chấp hành, tăng ga bỏ chạy khiến 4 xe máy của tổ công tác bị hư hỏng.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quang (SN 1995, thường trú tại xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 18/8, trong lúc tuần tra, tổ công tác Công an xã Hàm Thuận Bắc phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Quang.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quang tại cơ quan Công an.

Khi bị yêu cầu kiểm tra, Quang ngồi cố thủ trong ôtô, khóa cửa và có hành vi tiêu hủy tang vật nghi ma túy. Do vậy, lực lượng công an buộc phải phá cửa xe ôtô để khống chế.

Tuy nhiên, Quang đã khởi động ôtô, tăng ga bỏ chạy, khiến 4 xe máy của tổ công tác bị hư hỏng.

Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng truy đuổi, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.