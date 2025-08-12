Hà Nội

Xã hội

Bắt đôi nam nữ mua bán trái phép chất ma tuý ở Hà Nội

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận tinh dầu bên trong ống trụ màu vàng là ma túy mang đi bán cho khách. Số ma tuý, Sơn mua của Đỗ Thị Quỳnh Nga.

Gia Đạt

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

capture-9380.png
Hai đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, hồi 10h20 ngày 27/7/2025, tổ công tác Công an xã Vĩnh Thanh tiến tuần tra trên địa bàn thôn Cổ Điển đã phát hiện phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ Công tác phát hiện tay trái của đối tượng có cầm 1 ống hút hình trụ màu vàng, bên trong có chứa tinh dầu nghi là ma túy. Tổ công tác đã đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Văn Sơn (SN 1999; HKTT: xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận tinh dầu bên trong ống trụ màu vàng là ma túy mang đi bán cho khách. Số ma tuý trên, Sơn mua của Đỗ Thị Quỳnh Nga (SN 2002; HKTT: xã Trung Giã, TP Hà Nội). Công an xã Vĩnh Thanh đã đưa Nga về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Nga đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tang vật thu giữ: 44 ống trụ hình tròn màu vàng bên trong có ma túy loại 5F-MDMB-PINACA.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Sơn và Đỗ Thị Quỳnh Nga về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#ma túy #bắt giữ #Hà Nội #buôn bán trái phép #đôi nam nữ #Sơn

