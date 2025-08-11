Hà Nội

Xã hội

CSGT Hà Nội liên tiếp bắt giữ đối tượng tàng trữ ma tuý trên đường

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Hà Nội liên tiếp phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thiên Tuấn

Ngày 11/8, Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông liên tiếp phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi lưu thông trên đường.

anh-1.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAHN.

Theo đó, mới đây, khoảng 20h ngày 9/8, tại đường Hà Huy Tập (xã Phù Đổng, Hà Nội), tổ tuần tra do Thiếu tá Phạm Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT – CATP Hà Nội) làm tổ trưởng phát hiện hai nam thanh niên đi xe mô tô Yamaha BKS 34N1-009xx có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên tay người điều khiển xe có 1 túi nhựa màu trắng và 1 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng khai nhận đây là heroin vừa mua để sử dụng.

Cùng ngày, tại khu vực đường Hà Huy Tập, tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Đăng Hậu phụ trách đã phát hiện hai nam thanh niên đi xe mô tô Honda Wave BKS 11L1-015xx, cất giấu hai gói giấy bạc chứa chất nghi ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đó là heroin.

Các vụ việc cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an xã Phù Đổng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn:

(Nguồn: THĐT)
