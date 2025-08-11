Bắt đối tượng vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá ở Lâm Đồng

Đang vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá đi tiêu thụ, Giàng Seo Hoà đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Giàng Seo Hòa để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Giàng Seo Hoà cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 09h ngày 08/8, tại quán cà phê Thanh Thuỷ ở thôn Quảng Tiến (xã Quảng Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng Seo Hoà (SN 2001, thường trú tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) đang có hành vi vận chuyển trái phép hơn 3kg ma túy đi tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Giàng Seo Hoà khai nhận vận chuyển thuê số ma tuý nói trên với số tiền 05 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

