Khởi tố 8 bị can vụ 300 tấn lợn bệnh tuồn vào chợ, trường học

Cơ quan công an đã khởi tố 8 bị can liên quan đường dây tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn, trong đó có gần 300 tấn thịt bị đưa ra thị trường và cung cấp vào một số trường học, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Thành về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, 4 bị can khác là cán bộ từng công tác tại Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ cũng bị khởi tố về hai tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Diễn biến vụ án bắt đầu từ ngày 17/3, khi lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở nghi vấn. Tại hộ kinh doanh của Nguyễn Thị Hiền ở lò mổ Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội), cơ quan chức năng phát hiện hoạt động giết mổ lợn không đảm bảo điều kiện an toàn, thu giữ hơn 543 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan.

Mở rộng kiểm tra, tại Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (xã Hồng Vân, Hà Nội) do Nguyễn Văn Thành làm giám đốc và Nguyễn Thị Bình điều hành, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 176 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra khám xét nơi ở và làm việc của Đỗ Văn Thanh, người được xác định là đầu mối cung cấp lợn cho Nguyễn Thị Hiền, cùng một số cá nhân liên quan, trong đó có cán bộ từng làm việc tại hệ thống kiểm dịch và kiểm soát giết mổ ở Hà Nội và Phú Thọ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con lợn, tương đương gần 300 tấn thịt có dấu hiệu nhiễm bệnh từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về lò mổ Vạn Phúc để tiêu thụ.

Số thịt này được Nguyễn Thị Hiền đưa ra thị trường, trong đó có cung cấp cho Công ty Cường Phát. Doanh nghiệp này tiếp tục phân phối cho nhiều đơn vị thương mại, đưa thực phẩm vào một số trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đáng chú ý, để hợp thức hóa nguồn gốc lợn bệnh, Đỗ Văn Thanh đã cấu kết với Vũ Kim Tuấn để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định. Đồng thời, tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, một số cán bộ còn tự đặt ra quy định trái phép, thu tiền từ 250.000 đến 4.000.000 đồng mỗi chuyến xe, hoặc yêu cầu chủ lò mổ nộp từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng để được “tạo điều kiện” hoạt động.

Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.