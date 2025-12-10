Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 3 đối tượng đánh người, cưỡng đoạt tài sản ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên đường, anh V.Q.H (tỉnh Hà Tĩnh) bị 3 đối tượng đánh trọng thương, đồng thời bị chiếm đoạt 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision.

Hạo Nhiên

Ngày 10/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.Đ.Q.T (SN: 2007), N.T.N (SN: 2008, cùng trú tại phường Trần Phú) và H.G.H (SN: 2007, trú tại: phường Thành Sen) cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 02h ngày 06/10, tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), T.Đ.Q.T và H.G.H có hành vi dùng tay, chân đánh anh V.Q.H (tạm trú tại phường Thành Sen), đồng thời chiếm đoạt trái phép xe máy nhãn hiệu Honda Vision của nạn nhân.

596793769-1572993577616794-5921433295606615847-n.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhận được trình báo của bị hại, Công an phường Thành Sen nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Đáng chú ý, đối tượng T.Đ.Q.T hiện đang chấp hành án treo về tội Gây rối trật tự công cộng, nhưng lại tiếp tục cùng đồng bọn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Hà Tĩnh #điều tra #đánh người #chiếm đoạt #tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu cụ ông chuyển 180 triệu đồng.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an xã Bích Hào (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại khi các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu ông N.V.L. chuyển 180 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp.

Thời gian qua, nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo lực lượng Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các truyền thông và cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng do thiếu hiểu biết, chủ quan, không kiểm chứng thông tin nên một số nạn nhân vẫn tiếp tục bị “sập bẫy”, thiệt hại số tiền lớn.

Xem chi tiết

Xã hội

Hai tên cướp táo tợn đánh người, cướp tài sản giữa ban ngày

Đang đi trên đường, ông Phạm Minh Khắp (tỉnh Vĩnh Long) bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, dùng tay đánh ngã rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an xã Hiếu Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 02 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 09h45 ngày 04/12, Công an xã Hiếu Thành tiếp nhận tin báo của ông Phạm Minh Khắp (SN: 1983, trú tại ấp Ngã Hậu, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long) về việc bị 02 đối tượng đi xe máy dùng tay đánh ngã rồi cướp điện thoại di động Samsung tại khu vực ấp Hiếu Bình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.