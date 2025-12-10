Khởi tố 3 đối tượng đánh người, cưỡng đoạt tài sản ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên đường, anh V.Q.H (tỉnh Hà Tĩnh) bị 3 đối tượng đánh trọng thương, đồng thời bị chiếm đoạt 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision.

Ngày 10/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.Đ.Q.T (SN: 2007), N.T.N (SN: 2008, cùng trú tại phường Trần Phú) và H.G.H (SN: 2007, trú tại: phường Thành Sen) cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 02h ngày 06/10, tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), T.Đ.Q.T và H.G.H có hành vi dùng tay, chân đánh anh V.Q.H (tạm trú tại phường Thành Sen), đồng thời chiếm đoạt trái phép xe máy nhãn hiệu Honda Vision của nạn nhân.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhận được trình báo của bị hại, Công an phường Thành Sen nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Đáng chú ý, đối tượng T.Đ.Q.T hiện đang chấp hành án treo về tội Gây rối trật tự công cộng, nhưng lại tiếp tục cùng đồng bọn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

