Hai tên cướp táo tợn đánh người, cướp tài sản giữa ban ngày

Đang đi trên đường, ông Phạm Minh Khắp (tỉnh Vĩnh Long) bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, dùng tay đánh ngã rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an xã Hiếu Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 02 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 09h45 ngày 04/12, Công an xã Hiếu Thành tiếp nhận tin báo của ông Phạm Minh Khắp (SN: 1983, trú tại ấp Ngã Hậu, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long) về việc bị 02 đối tượng đi xe máy dùng tay đánh ngã rồi cướp điện thoại di động Samsung tại khu vực ấp Hiếu Bình.

Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngay lập tức, Công an xã Hiếu Thành đã triển khai lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành truy xét đối tượng gây án.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định, truy bắt thành công 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật nói trên, gồm: Thạch Quai (SN 1991, thường trú tại ấp Đại Mông, xã Tiểu Cần) và Kiên Thê (SN: 2000, thường trú ấp 2, xã Tiểu Cần).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

