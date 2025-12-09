Hà Nội

Xã hội

Hai tên cướp táo tợn đánh người, cướp tài sản giữa ban ngày

Đang đi trên đường, ông Phạm Minh Khắp (tỉnh Vĩnh Long) bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, dùng tay đánh ngã rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 9/12, thông tin từ Công an xã Hiếu Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 02 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 09h45 ngày 04/12, Công an xã Hiếu Thành tiếp nhận tin báo của ông Phạm Minh Khắp (SN: 1983, trú tại ấp Ngã Hậu, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long) về việc bị 02 đối tượng đi xe máy dùng tay đánh ngã rồi cướp điện thoại di động Samsung tại khu vực ấp Hiếu Bình.

anh-cax-hieu-thanh2.jpg
Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngay lập tức, Công an xã Hiếu Thành đã triển khai lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành truy xét đối tượng gây án.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định, truy bắt thành công 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật nói trên, gồm: Thạch Quai (SN 1991, thường trú tại ấp Đại Mông, xã Tiểu Cần) và Kiên Thê (SN: 2000, thường trú ấp 2, xã Tiểu Cần).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Vĩnh Long #bắt giữ #đối tượng #đánh người #cướp giật

Xã hội

Tóm gọn cặp đôi cướp giật dây chuyền vàng ở Vĩnh Long

Chỉ sau 20 phút nhận được tin báo, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá 150 triệu đồng.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 6h40 ngày 4/12, Công an xã Mỹ Thuận tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ cướp giật dây chuyền vàng khoảng 1,5 lượng, trị giá khoảng 150 triệu đồng của bà N.T.T.N. (SN 1978).

Xem chi tiết

Xã hội

Hai thiếu niên lẻn vào nhà cụ ông ở Lào Cai, khống chế cướp tài sản

Đối tượng Giàng A Thắng cùng Giàng A T. đã rủ nhau lẻn vào nhà ông G.M.V (80 tuổi, người già neo đơn), khống chế và chiếm đoạt số tiền 2,7 triệu đồng.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Thắng (sinh năm 2009, trú tại thôn Séo Mả Pán, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

base64-17642095215671111854357.jpg
Hiện trường và đối tượng liên quan.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng ở Đồng Tháp

Sau khi gây án, Nguyễn Trung Tín (tỉnh An Giang) đã đưa vàng đi bán lấy tiền mua sắm tivi, tủ lạnh, chuộc lại xe máy cho vợ và nạp tiền vào tài khoản cờ bạc.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trung Tín (25 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều tối 23/11, Tín bịt mặt, đi xe máy đến tiệm vàng K.T. (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Lợi dụng lúc chủ tiệm đưa dây chuyền cho khách xem, đối tượng cướp giật tài sản rồi phóng xe tẩu thoát. Sợi dây chuyền bị cướp có trọng lượng hơn 8 chỉ, trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Xem chi tiết

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

