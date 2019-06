Xót xa những vụ cha mẹ bạo hành chính con ruột gây “nóng” dư luận

Bé trai 6 tuổi bị mẹ và bạn tình bạo hành dã man



Cuối ngày 14/6, một cán bộ Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) xác nhận, đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 6 tuổi bị mẹ và bạn tình bạo hành đến đa chấn thương. Theo vị cán bộ này, vụ việc cha mẹ bạo hành chính con ruột này được phát hiện khoảng 19h30 ngày 13/6 tại nhà trọ B.G thuộc hẻm 68, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3, TP.Tây Ninh.

Vào thời điểm trên, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận được tin báo về việc bé trai tên T.N.M.T. bị nhốt trong phòng trọ trong tình trạng hoảng loạn, người có vết thương.

Mảng bầm lớn ở bên hôn trái của bé trai bị bạo hành.

Lúc này, anh Phúc đã cùng đồng đội phối hợp với cơ quan chức năng có mặt tại nhà trọ trên để giải cứu cháu bé. Khi có mặt, bé trai bị nhốt trong phòng trọ, cửa phòng được khóa trái bằng ổ khóa hiện đại, chắc chắn. Do đó, anh Phúc phải nhờ chủ nhà trọ đến hỗ trợ mở cửa, đưa bé trai ra ngoài.

Anh Phúc cho biết, ngay sau khi giải cứu, anh và đồng đội đã đưa bé trai đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh kiểm tra. Bé trai nhập viện ngay trong đêm trong tình trạng đa chấn thương. Cụ thể, hai bên bụng của bé trai có hai mảng bầm xanh tím, lưng cũng xuất hiện các vết bầm. Cánh tay trái của em cũng bầm đen. Các ngón tay ở bàn tay trái bé trai sưng to, tím đen.

Đặc biệt, phần đầu của bé xuất hiện nhiều vết thương, tím bầm. Tai trái của bé sưng, lở loét, da đầu, gò má có nhiều vết bầm. Anh Phúc cho biết, ngay sau khi nhập viện, bé trai được các bác sĩ cho kiểm tra, chụp CT đầu.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Bé trai 7 tuổi nghi bị chính bố đẻ và mẹ kế bạo hành

Hồi tháng 4 vừa qua, mạng xã hội cũng phẫn nộ trước thông tin một bé trai 7 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành với những vết hằn tím ở vùng mặt, tai, vai, cánh tay, chân, ngực và mông…

Mẹ đẻ bé trai 7 tuổi nghi bị chính bố đẻ và mẹ kế bạo hành đã gửi đơn đến bệnh viện (BV) Việt Đức – nơi bố cháu bé là anh Vũ Hoài L đang công tác đề nghị BV phối hợp có biện pháp răn đe, giáo dục nhân viên không xâm hại về thể chất và tinh thần trẻ nhỏ.

Nhiều vết bầm tím trên cơ thể bé trai 7 tuổi.

Trước đó, khi đón con ở trường, phát hiện con trai có nhiều vết thương, bầm tím trên cơ thể, nghi ngờ bị mẹ kế và bố bạo hành, chị Dương đã thông báo cho gia đình nội ngoại, cũng như cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ sự việc.

Chị Dương liên hệ với nhà trường để nắm được tình hình và đưa con đi khám. Sau đó chị có đơn trình báo lên công an. Công an quận Ba Đình cho biết đã nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thùy Dương (trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa). Được biết, cơ quan công an cũng đã làm việc với nhà trường và các bên để điều tra, xác minh thêm vụ việc trên.

Chia sẻ trên báo chí, anh Vũ Hoài L. (bố đẻ cháu M.L) có nói: “Tôi đã giải trình ở công an phường Giảng Võ tôi là người đánh cháu chứ không phải mẹ kế của cháu, sự việc không nghiêm trọng nhưng do chị Dương muốn giành quyền nuôi con nên sự việc mới thành ra vậy”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Tuy nhiên, dù ai là thủ phạm gây ra những vết bầm tím kia thì rõ ràng, hành vi bạo hành trẻ em là không thể chấp nhận được và cần phải xử lý nghiêm. Được biết anh Vũ Hoài L. là bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Việt Đức).

Cha đẻ, mẹ kế bạo hành con trai đến rạn sọ não lĩnh 11 năm tù

Cuối tháng 8/2018, TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt Trần Hoài Nam 6 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Tú Trinh 5 năm tù, tổng cộng hơn 11 năm tù vì tội hành hạ và cố ý gây thương tích con trai 10 tuổi.

Chiều 31/8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tuyên bị cáo Trần Hoài Nam (SN 1983) 2 năm 6 tháng tù về tội Hành hạ con; 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là 6 năm 6 tháng tháng tù.

Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh bị tòa tuyên phạt 2 năm tù về tội Hành hạ con; 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt Trinh chịu mức án 5 năm tù.

Ngoài ra, về dân sự, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường 194 triệu đồng cho bị hại. Do 2 bị cáo đã bồi thường 60 triệu đồng nên tòa buộc Nam và Trinh tiếp tục bồi thường hơn 130 triệu đồng cho nạn nhân.

Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh tại tòa. Ảnh: ANTĐ.

Trước đó, đại diện VKS khẳng định, hai bị cáo thường xuyên đánh đập cháu K. gây đau đớn về thể xác và tinh thần, phạt cháu khánh không đi học, không cho giao tiếp, bắt uống nước mắm. Đặc biệt, nhiều lần dùng tay chân, muôi bằng inox và dùng roi nhôm ghép lại để đánh cháu.

Cả hai bị cáo cùng thống nhất với nhau giáo dục con bằng đòn ròi. Khi Trinh ở nhà giám sát thấy K. có lỗi sẽ báo Nam. Bị cáo Nam chịu trách nhiệm cao hơn Trinh trong vụ việc.

Tại phiên tòa, Nam và Trinh khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của nhân chứng, bị hại và các biên bản điều tra từ cơ quan điều tra. Do đó, đủ cơ sở khẳng định hành vi của bị cáo Nam và Trinh phạm tội hành hạ con, riêng Nam thêm tội cố ý gây thương tích.

Bé trai 1 tuổi bị mẹ ruột bạo hành dã man rồi bỏ rơi tại bệnh viện

Người bạo hành bé trai T.T.A. (gần 1 tuổi) được xác định là Đ.L.H. (34 tuổi). Sau khi lỡ mang thai và sinh ra bé A, H. chẳng biết nhờ ai chăm sóc nên chị ta tha lôi cháu bé lang thang theo mình cho đến khi bị bắt về tội buôn bán ma túy.

Một ngày đầu tháng 8/2017, người dân sống gần nhà H. cho biết. chị bế một bé trai nhỏ tuổi, trên người có nhiều biểu hiện bất thường lên xe taxi và bỏ đi. Đứa be này sau đó bị chị bỏ rơi tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng trán, chân, tay, đùi, bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Ở cổ có vết xước, mắt bị giãn, co giật, hôn mê... Đặc biệt cháu bé còn bị tổn thương vùng não.