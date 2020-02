WHO chỉ 13 điều cần nhớ khi nấu ăn và đi chợ để phòng ngừa virus corona

(Kiến Thức) - WHO đặc biệt khuyến cáo người dân cần cẩn thận, chủ động phòng ngừa virus corona khi đến mua sắm và buôn bán tại các khu chợ "ẩm ướt" ở Trung Quốc và Đông Nam Á.

Dịch virus corona Vũ Hán bắt đầu vào giữa tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ở khu vực miền Trung của Trung Quốc. Nguồn lây bệnh được cho rằng đến từ khu chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi bán động vật hoang dã, tươi sống như thịt dơi, chó sói, tê tê... Đến nay, thông tin này vẫn đem lại nhiều tranh cãi.

WHO đặc biệt khuyến cáo người dân cần cẩn thận, chủ động phòng bệnh khi đến mua sắm tại các khu chợ "ẩm ướt" của Trung Quốc và Đông Nam Á. Mới đây, các khu chợ ở Đông Nam Á cũng được nhắc đến trong hướng dẫn phòng bệnh đặc biệt của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành để phòng ngừa virus corona. Theo đó, WHO đặc biệt khuyến cáo người dân cần cẩn thận, chủ động phòng bệnh khi đến mua sắm tại các khu chợ "ẩm ướt" của Trung Quốc và Đông Nam Á.

WHO hướng dẫn người dân khi đi chợ mua đồ bao gồm 4 hành động: tìm chỗ rửa tay bằng xà bông nếu đã lỡ đụng vào bất kỳ động vật hoặc sản phẩm động vật nào; tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng trong suốt quá trình mua sắm; không đến gần những con vật bạn nghi là bị bệnh hay thịt động vật đã ôi, thiu; tránh xa chó, mèo và các động vật hoang khác lảng vảng trong chợ, cũng như rác thải trong chợ.

WHO còn khuyến nghị 4 điều khác bạn cần nhớ khi nấu ăn trong mùa dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus corona mới: phải dùng 2 bộ dao và thớt khác nhau cho việc sơ chế thịt sống và việc xắt thịt đã nấu chín, cho dù bạn luôn rửa chúng sạch sẽ; rửa tay giữa mỗi lần chuyển đổi giữa việc chạm vào thực phẩm sống và thực phẩm chín; tuyệt đối không ăn những động vật chết vì bệnh; tại những vùng đang có dịch, toàn bộ thực phẩm nguồn gốc động vật phải được tiêu thụ an toàn bằng một kiểu nấu duy nhất: chín thật kỹ (không ăn sống, tái), và sơ chế đúng cách.

Ngoài ra, WHO cũng lưu ý người bán hàng trong chợ cần nhớ 5 điều: nếu là bán sản phẩm động vật cần phòng hộ kỹ càng bằng khẩu trang, găng tay, tạp dề… và tự giặt sạch trang phục ngay sau khi làm việc; tránh để người thân trong gia đình chạm vào quần áo hay giày mà bạn đã sử dụng khi làm việc; vệ sinh quầy hàng và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước khi chạm vào động vật/sản phẩm động vật.