Vi khuẩn ăn thịt người từ hàu sống khiến quý ông yếu sinh lý “tan mộng”?

Thông tin từ Bệnh viện trung ương quân đội 108 cho hay gần đây Khoa hồi sức truyền nhiễm, Viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm của bệnh viện đã tiếp nhận một số bệnh nhân nhiễm trùng máu do vi khuẩn “ăn thịt người” Vibrio vulnificus sống trong các loài hải sản có vỏ như tôm, hàu. Bệnh diễn biến rất nặng, nhanh chóng xuất hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, có tỉ lệ tử vong cao.



Gần nhất trong số này là nam bệnh nhân 59 tuổi ở Hải Phòng đã tử vong vì nhiễm trùng máu do nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus sau khi ăn hải sản chưa nấu chín kỹ. Loại vi khuẩn mệnh danh là "vi khuẩn ăn thịt người" sống tự do trong nước biển và nước lợ vùng cửa sông, hoặc ký sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như tôm, hàu... Vi khuẩn này có thể gây hoại tử cân cơ người nhiễm phải rất nhanh, nguy hiểm hơn, bệnh nhiễm trùng máu do vi khuẩn này gây tỉ lệ tử vong cao, lên đến 50 - 90%.

Các bác sĩ cảnh báo ăn hải sản sống hoặc nấu chưa chín kỹ, đặc biệt là hàu có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Các bác sĩ cảnh báo ăn hải sản sống hoặc nấu chưa chín kỹ, đặc biệt là hàu có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Một thống kê trên 180 bệnh nhân nhiễm loại vi khuẩn nguy hiểm này cho thấy có gần 93% có ăn hàu sống trong 2 ngày trước đó. Theo các chuyên gia cho biết, hàu biển vốn được coi là thực phẩm cao cấp tăng cường sinh lý phái mạnh do chứa nhiều kẽm. Ngoài tác dụng cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng, kẽm còn được coi là nguyên tố cơ bản tạo nên các hormone nam testosterone. Lượng kẽm có trong cơ thể là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng phấn, cường độ sinh hoạt tình dục, sinh lực và khả năng duy trì nòi giống ở nam giới. Nếu lượng kẽm không được đảm bảo thì số lượng tinh trùng giảm từ 40 -50%, có thể làm mất khả năng sinh sản. Vì thế, hàu biển không “hổ danh” là trợ thủ đắc lực của đàn ông. Bổ sung kẽm là điều cần thiết để cho tinh trùng khỏe mạnh và phòng tránh các vấn đề vô sinh ở đàn ông. Hàu biển cũng chứa các hàm lượng dopamine khác nhau. Dopamine là chất truyền dẫn thần kinh làm nhiệm vụ kích thích trung tâm hưng phấn trong não, trung tâm này điều khiển cảm giác hưng phấn tình dục và nhiều hoạt động khác. Tác động kích thích này có thể xảy ra ngay lập tức. Khi ăn món hàu, nồng độ dopamine trong cơ thể sẽ tăng lên. Như vậy, ít nhất đối với đàn ông, hàu có tác động kích thích ham muốn tình dục. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hàu, hệ thống tiêu hóa sẽ phải làm việc cật lực để xử lý khối thức ăn giàu đạm này. Thậm chí ở những người tiêu hóa kém, khối lượng thịt hàu này sẽ bị sình hơi, chuyển hóa thành độc tố gây hại cho cơ thể. Chính vì vậy, có nhiều người càng ăn nhiều hàu, càng thấy yếu “chuyện ấy”. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC. Ngoài ra, khi ăn hàu, chúng ta cũng cần lưu ý: Bản thân hàu vốn dĩ đã là thực phẩm tươi sống, nếu như không bảo quản hay chế biến đúng cách thì sẽ tạo ra các chất độc hại như các kim loại nặng hoặc các vi khuẩn gây bệnh như giun sán hay vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus. Vì vậy, nên chọn mua hàu còn tươi và chế biến đúng cách, tuyệt đối không ăn hàu tái sống. Một số món hàu tốt cho nam giới có chứng di mộng tinh, hoạt tinh, yếu sinh lý, liệt dương, hiếm muộn: Hàu chao mỡ Chuẩn bị: 200g ruột hàu, 0,5g bột mì (bột chiên), 1 quả trứng gà. Trộn đều bột mì và trứng gà. au đó cho chảo lên bếp đổ dầu vào; cho ruột hàu nhúng vào bát bột rồi cho vào chảo mỡ nóng chiên chín. Nên ăn nóng. Canh hàu rau hẹ có tác dụng bổ sung dinh dưỡng Một trong những món ăn bạn có thể biến với hàu đó chính là canh hàu rau hẹ. Để chế biến món này bạn chỉ cần chuẩn bị thịt hàu, rau hẹ, các gia vị cần thiết để nấu thôi nhé! Món canh hàu này khá dễ làm và mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho những người bị suy nhược, ho khan ít đờm, mồ hôi trộm,… Cháo hàu, hạt sen 250g gạo ngon, hạt sen 100g, hàu 10 con, bỏ vỏ lấy thịt. Gừng, gia vị, cà rốt, hành, nấm rơm đủ dùng. Cho gạo nấu chín thành cháo, tiếp tục cho hạt sen, cà rốt, nấm rơm thái nhỏ vào hâm tới khi các thứ đó chín. Phi thơm hành tỏi rồi cho hàu vào xào săn. Cho hàu vào nồi cháo, rắc hành tươi và rau mùi lên, múc ra bát, ăn nóng. Hàu sốt hành Chuẩn bị: 10 con hàu, nước dùng, hành lá xắt nhuyễn, nước tương, đường, dầu ăn đủ dùng.

Hàu tách lấy thịt, rửa sạch bùn đất. Hành phi thơm. Hàu sắp lại vào vỏ, rắc hành lá lên mặt, cho vào nồi hấp khoảng 2 phút trên lửa lớn.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên ăn hàu sống vì ăn phải hàu sống nhiễm khuẩn sẽ khiến bạn bị ngộ độc, viêm ruột, viêm dạ dày. Và cũng không nên lạm dụng thịt hàu quá nhiều vì không có lợi cho sức khỏe, thậm chí ngộ độc, gây bệnh.