Top 11 loại quả giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi một cách tự nhiên

Quả bơ

Một trong các loại thực phẩm giảm căng thẳng tốt nhất chính là bơ. Bơ là kho chứa tuyệt vời của các loại protein, khoáng chất thiết yếu, vitamin E và vitamin C. Nó cũng chứa kali, chất xơ và chất béo lành mạnh. Bơ giúp các tế bào thần kinh và các tế bào não khỏe mạnh, làm giảm mức độ căng thẳng. Hơn nữa, bơ có thể giúp lượng cholesterol trong máu thấp hơn và giảm nguy cơ bệnh tim. Quả cam rất giàu vitamin C, vitamin A và vitamin B. Cam giúp chống lại các gốc tự do liên quan đến căng thẳng và bệnh tim. Một trong những cách tốt nhất để hấp thụ các chất dinh dưỡng của cam là uống một ly nước cam tươi mỗi ngày. Ăn cam miếng hoặc một ly nước cam sẽ giúp bạn chống lại căng thẳng. Quả óc chó

Ăn quả óc chó có thể cải thiện tâm trạng, vì trong óc chó chứa nhiều Omega 3, giúp kích thích sản xuất serotonin-một loại hormone hạnh phúc. Quả óc chó khô và tươi đều có thể dùng để làm đồ ăn vặt, hoặc dùng để chế biến sinh tố cùng với sữa chua và hạt lanh để tạo sự mới mẻ nhưng vẫn đảm bảo tính bổ dưỡng trong thực đơn hàng ngày. Quả chuối

Chuối là một loại quả chứa nguồn năng lượng lớn. Chuối chứa một hàm lượng lớn carbohydrate và đứng đầu trong danh sách cho các loại trái cây mà tăng mức năng lượng của bạn. Trong chuối có nhiều chất xơ và giàu kali, sẽ làm tăng mức năng lượng cho bạn. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy xuống sức do mệt mỏi, hãy ăn một quả chuối. Quả dưa hấu

Dưa hấu giàu vitamin C và nước – đó là những yếu tố quan trong cho một cơ thể tràn đầy sinh lực. Vitamin B1 và B6 thêm vào danh sách các lý do tuyệt vời để ăn dưa hấu, vì chúng giúp bạn có nhiều năng lượng và xây dựng cơ tốt hơn. Quả táo

Táo giàu nguồn năng lượng chậm giải phóng. Thêm nữa, hàm lượng kali, vitamin C và vitamin B trong táo có thể giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Ngoài ra, nó còn giúp cho quá trình điện giải trong cơ thể để giữ nước và giúp giảm mệt mỏi. Quả nho

Nho là một trong những trái cây được sử dụng để chống lại mệt mỏi và tăng năng lượng. Nhiều người không bổ sung đủ nước trong ngày thì nên ăn nho. Nho, táo sẽ bổ sung nước và phục hồi cơ thể, đem lại cho bạn nhiều năng lượng hơn để làm mọi việc tốt hơn. Quả đu đủ

Ăn đu đủ có giúp cơ thể tăng cường miễn dịch. Đu đủ là một loại trái cây rất đa dạng bổ sung nhiều mặt khác nhau của sức khỏe. Đu đủ là trái cây có hiệu quả cải thiện khả năng miễn dịch, xây dựng năng lượng và có lợi ích chống viêm. Quả xoài

Xoài là vua của các loại trái cây. Xoài có chứa vitamin B và C, canxi, kali, kẽm, folate và protein cần thiết cho cơ thể. Quả kiwi

Là một loại trái cây tuyệt vơi giúp ổn định tâm trạng, dễ đi vào giấc ngủ, ổn định tâm trạng và hệ thần kinh. Cà chua bi

Vỏ cà chua giàu chất lycopene, một chất dinh dưỡng giúp ngăn chặn sự tích tụ của các hợp chất chống viêm kết hợp với chứng trầm cảm. Vì lycopene có trong vỏ cà chua, nên cách tốt nhất để hấp thụ nó là bạn chỉ nên ăn cà chua bi vì bề mặt của chúng nhỏ hơn có nghĩa là bạn sẽ ăn được nhiều vỏ hơn so với một trái cà chua có kích cỡ bình thường.

