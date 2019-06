Thực phẩm vàng giúp chị em thu hẹp vùng nhạy cảm

1. Thực phẩm nên ăn

Các chế phẩm từ đậu nành: Đậu nành có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất đạm, Isoflavones, chất béo chưa bão hòa, các vitamine, khoáng chất, carbohydrate phức hợp và chất xơ. Các chế phẩm của nó như đậu phụ, sữa đậu nành, tào phớ… có tác dụng làm tăng tiết estrogen, không chỉ duy trì độ đàn hồi niêm mạc mà còn bôi trơn mô âm đạo, giúp giảm triệu chứng khó chịu do khô rát, đồng thời kích thích ham muốn.

Ảnh minh hoạ Thực phẩm giàu vitamin: Thịt nạc, thịt gà, trứng, bí đao, nấm hương, đậu phụ, tảo biển, rong biển, trứng cút, cá diếc, cần tây, rau cải bó xôi, dưa chuột, rùa, bắp cải, măng tây... đặc biệt là thực phẩm chứa vitamin B2 có thể bổ sung năng lượng và khả năng sửa chữa của cơ thể. Vitamin A có thể thúc đẩy sự tăng tiết nội tiết tố nữ, vitamin E giúp tái tạo các sợi thành âm đạo.



Thực phẩm dưỡng âm: Hạt sen, tổ yến, tây dương sâm, quả dâu tằm, ngọc trúc, mộc nhĩ, ngân nhĩ, câu kỷ tử, đường phèn... có tác dụng tốt trong việc dưỡng âm, chống lão hóa, nhuận phổi, làm săn chắc và thu gọn vùng kín.

Các món canh: Canh gà mái già, canh cá diếc... đều giàu vitamin, đồng thời giúp bồi bổ cơ thể, khôi phục, thu hẹp và giải quyết vấn đề khô hạn của “cô bé”.

Sữa chua: Ăn nhiều sữa chua giàu vi khuẩn lactobacillus giúp duy trì sự cân bằng của vi khuẩn, thúc đẩy sự phát triển bình thường của lactobacilli và duy trì độ pH của âm đạo.

Cam: Cam giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và beta carotene, giúp ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Vitamin C có trong cam giúp tăng tính đàn hồi của âm đạo cho phụ nữ sau sinh và ngăn ngừa tổn thương âm đạo một cách hiệu quả. Cơm rượu nếp nấu cam là món ăn có tác dụng thu hẹp vùng kín hiệu quả. Cam tách múi, lấy nguyên thịt tép cam, bỏ vào nồi đã nấu sôi cơm rượu nếp, khuấy đều.

Quả bơ: Các axit béo không bão hòa phong phú trong quả bơ có thể làm tăng tính đàn hồi của mô âm đạo, vitamin A có thể thúc đẩy sự tiết hormone nữ, vitamin C có thể ngăn ngừa tổn thương âm đạo một cách hiệu quả, vitamin E có thể thúc đẩy tái tạo các sợi thành âm đạo.

Cách làm: Nửa quả bơ, thêm 250ml sữa tươi, nhân hạt óc chó xay nhuyễn, có thể thêm mật ong để uống.

Bưởi: Bưởi chứa nhiều chất chống oxy hóa và giàu vitamin C, có thể làm cho vùng kín của bạn thu gọn lại. Đây cũng là loại trái cây giúp chị em giảm cân hiệu quả do có lượng calo thấp.

Cách làm: Nửa quả bưởi, bóc lấy thịt tép, 1 quả táo thái miếng, cho cả hai vào máy xay nhuyễn, thêm chút đường, đá rồi thưởng thức.

Rượu nấu gừng: Gừng tươi 30g, đun rượu uống, có tác dụng tăng tính đàn hồi, thu hẹp vùng kín hiệu quả.

Canh trứng ngải cứu: Ngải cứu rửa sạch, thái nhỏ, trứng gà tùy lượng, đập ra bát đánh đều. Đun sôi nước, cho ngải cứu, đợi sôi, thêm trứng vào vặn nhỏ lửa, canh sôi nêm chút muối và dầu ăn. Món canh không chỉ có tác dụng se khít “cô bé” mà còn giúp làm ấm tử cung.

2. Thực phẩm cần tránh

Đồ cay nóng: Khi ăn các loại đồ cay nóng như hạt tiêu, gừng, hành, tỏi... dễ khiến cơ thể bị khô nhiệt, các cơ quan nội tạng tích tụ nhiệt độc, viêm sưng, loét miệng, lợi, tiểu rát, đau, ngứa... làm tồi tệ hơn các vấn đề về âm đạo.

Đồ ngọt, dầu mỡ: Thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều đường như chocolate, kẹo, các loại bánh ngọt... sẽ làm tăng nhiệt, tăng tiết dịch âm đạo và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Thuốc lá, rượu bia: Thuốc lá, rượu bia có thể làm nặng hơn tình trạng viêm âm đạo, chất nicotine trong thuốc lá có thể làm suy giảm oxy máu động mạch, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi âm đạo.