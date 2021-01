Thực đơn ăn uống giúp siêu mẫu Võ Hoàng Yến giữ dáng nuột nà

Là một siêu mẫu, Võ Hoàng Yến cũng rất nghiêm túc trong việc giữ gìn vóc dáng của mình với chế độ ăn và tập luyện khắt khe. Để giữ dáng nuột nà, xương quai xanh gợi cảm khi lên hình, siêu mẫu Võ Hoàng Yến duy trì thực đơn ăn uống lành mạnh suốt nhiều năm nay. Thực đơn ăn kiêng của Võ Hoàng Yến không thể thiếu yến mạch - một loại thực phẩm rất giàu chất xơ và vitamin, rất tốt cho sức khỏe. Chân dài thường kết hợp ăn chung yến mạch với hoa quả sấy khô. Ngoài ra, Võ Hoàng Yến còn lựa chọn gạo lứt cho bữa ăn vì nó có hàm lượng chất xơ cao, giúp bụng nhanh no dù chúng ta chỉ ăn với lượng nhỏ. Loại gạo này cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất nên không chỉ giúp duy trì cân nặng ổn định mà còn phòng ngừa nhiều bệnh không tốt xảy ra với cơ thể. Khoai lang cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn ăn uống hàng ngày của Võ Hoàng Yến và cô cho biết món này ăn ngon mà không hề chán. Có thể thấy, khoai lang vẫn là món chứa tinh bột nhưng lượng carbs của nó ít hơn nhiều so với cơm, bột mì hay khoai tây. Một ngày, Võ Hoàng Yến chỉ ăn hai bữa, chủ yếu là bắp, khoai, salad và quả vú sữa. Buổi sáng, Hoàng Yến thường ăn bắp, khoai hoặc 3 quả trứng luộc chín và bỏ lòng đỏ. Đến trưa chân dài thường ăn các loại salad có nhiều chất xơ. Võ Hoàng Yến còn chọn bánh mì đen thay cho bánh mì trắng thông thường do hàm lượng chất xơ cao, giảm cảm giác thèm ăn. Chân dài loại bỏ hoàn toàn tinh bột, các loại thực phẩm tiêu hóa nhanh như cơm, bún, mì… ra khỏi thực đơn hàng ngày của mình. Bên cạnh chế độ ăn uống, Võ Hoàng Yến rất siêng tập luyện hàng ngày. Siêu mẫu chăm chỉ đến phòng gym rèn luyện mỗi ngày. Nữ siêu mẫu chú trọng các bài cardio, đạp xe, đánh dây thừng, lật bánh xe… để đẩy nhanh quá trình siết mỡ. Bên cạnh đó, cô tập đu xà, đẩy tạ… nhằm gia tăng sức mạnh của cơ bắp. Những lúc không ở phòng gym, cô sẽ tự tập những động tác cơ bản ở nhà hoặc khách sạn khi đi công tác. Võ Hoàng Yến thấy luyện tập thể thao không chỉ giúp mình có cơ thể đẹp hơn mà tinh thần cũng thoải mái, tích cực nhiều hơn. Đối với cô, ở phòng tập là khoảng thời gian thích thú nhất trong ngày vì được đổ mồ hôi và giải phóng hoàn toàn khỏi bộn bề công việc, áp lực cuộc sống. Ảnh: FB, IG. Mời độc giả theo dõi video "Những bài tập Tabata cho bạn giảm cân nhanh nhất". Nguồn: VTV3.

Là một siêu mẫu, Võ Hoàng Yến cũng rất nghiêm túc trong việc giữ gìn vóc dáng của mình với chế độ ăn và tập luyện khắt khe. Để giữ dáng nuột nà, xương quai xanh gợi cảm khi lên hình, siêu mẫu Võ Hoàng Yến duy trì thực đơn ăn uống lành mạnh suốt nhiều năm nay. Thực đơn ăn kiêng của Võ Hoàng Yến không thể thiếu yến mạch - một loại thực phẩm rất giàu chất xơ và vitamin, rất tốt cho sức khỏe. Chân dài thường kết hợp ăn chung yến mạch với hoa quả sấy khô. Ngoài ra, Võ Hoàng Yến còn lựa chọn gạo lứt cho bữa ăn vì nó có hàm lượng chất xơ cao, giúp bụng nhanh no dù chúng ta chỉ ăn với lượng nhỏ. Loại gạo này cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất nên không chỉ giúp duy trì cân nặng ổn định mà còn phòng ngừa nhiều bệnh không tốt xảy ra với cơ thể. Khoai lang cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn ăn uống hàng ngày của Võ Hoàng Yến và cô cho biết món này ăn ngon mà không hề chán. Có thể thấy, khoai lang vẫn là món chứa tinh bột nhưng lượng carbs của nó ít hơn nhiều so với cơm, bột mì hay khoai tây. Một ngày, Võ Hoàng Yến chỉ ăn hai bữa, chủ yếu là bắp, khoai, salad và quả vú sữa. Buổi sáng, Hoàng Yến thường ăn bắp, khoai hoặc 3 quả trứng luộc chín và bỏ lòng đỏ. Đến trưa chân dài thường ăn các loại salad có nhiều chất xơ. Võ Hoàng Yến còn chọn bánh mì đen thay cho bánh mì trắng thông thường do hàm lượng chất xơ cao, giảm cảm giác thèm ăn. Chân dài loại bỏ hoàn toàn tinh bột, các loại thực phẩm tiêu hóa nhanh như cơm, bún, mì… ra khỏi thực đơn hàng ngày của mình. Bên cạnh chế độ ăn uống, Võ Hoàng Yến rất siêng tập luyện hàng ngày. Siêu mẫu chăm chỉ đến phòng gym rèn luyện mỗi ngày. Nữ siêu mẫu chú trọng các bài cardio, đạp xe, đánh dây thừng, lật bánh xe… để đẩy nhanh quá trình siết mỡ. Bên cạnh đó, cô tập đu xà, đẩy tạ… nhằm gia tăng sức mạnh của cơ bắp. Những lúc không ở phòng gym, cô sẽ tự tập những động tác cơ bản ở nhà hoặc khách sạn khi đi công tác. Võ Hoàng Yến thấy luyện tập thể thao không chỉ giúp mình có cơ thể đẹp hơn mà tinh thần cũng thoải mái, tích cực nhiều hơn. Đối với cô, ở phòng tập là khoảng thời gian thích thú nhất trong ngày vì được đổ mồ hôi và giải phóng hoàn toàn khỏi bộn bề công việc, áp lực cuộc sống. Ảnh: FB, IG. Mời độc giả theo dõi video " Những bài tập Tabata cho bạn giảm cân nhanh nhất". Nguồn: VTV3.