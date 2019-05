Thiếu vitamin C gây ra vấn đề gì cho sức khỏe?

Da khô và nứt nẻ: Vitamin C giúp bảo vệ da khỏi các tổn thương do ánh nắng mặt trời; đồng thời duy trì làn da trẻ trung và đàn hồi. Do đó, thiếu vitamin C đồng nghĩa với làn da khô và nứt nẻ. (Ảnh: Internet) Chảy máu chân răng: Thiếu vitamin C có thể gây chảy máu chân răng và viêm sưng lợi. Nếu tình trạng này kéo dài và nghiêm trọng, bạn thậm chí có thể bị rụng răng. Tăng cân: Hàm lượng vitamin C thấp sẽ dẫn đến tích tụ mỡ bụng gây tăng cân. Do đó, nếu bạn đột ngột tăng cân không rõ lí do, có thể bạn bị thiếu vitamin C. Hệ miễn dịch kém: Vitamin C thúc đẩy sản sinh các tế bào bạch cầu chịu trách nhiệm chống lại vi khuẩn gây hại. Khi cơ thể thiếu vitamin C, bạn sẽ dễ bị ốm hơn. Mệt mỏi: Vitamin C giúp cải thiện tâm trạng và khiến bạn tràn đầy năng lượng. Mệt mỏi là triệu chứng sớm nhất của thiếu vitamin C. Các vết thương hở lâu lành: Hàm lượng vitamin C thấp ảnh hưởng đến sự hình thành collagen chịu trách nhiệm chữa lành vết thương; khiến vết thương lâu lành và dễ bị nhiễm trùng hơn. Các thực phẩm giàu vitamin C: Các nguồn vitamin C lành mạnh bao gồm chanh, cam, bưởi, kiwi, dứa, dâu, ổi, rau chân vịt, bông cải xanh và đu đủ.

Da khô và nứt nẻ: Vitamin C giúp bảo vệ da khỏi các tổn thương do ánh nắng mặt trời; đồng thời duy trì làn da trẻ trung và đàn hồi. Do đó, thiếu vitamin C đồng nghĩa với làn da khô và nứt nẻ. (Ảnh: Internet) Chảy máu chân răng: Thiếu vitamin C có thể gây chảy máu chân răng và viêm sưng lợi. Nếu tình trạng này kéo dài và nghiêm trọng, bạn thậm chí có thể bị rụng răng. Tăng cân: Hàm lượng vitamin C thấp sẽ dẫn đến tích tụ mỡ bụng gây tăng cân. Do đó, nếu bạn đột ngột tăng cân không rõ lí do, có thể bạn bị thiếu vitamin C. Hệ miễn dịch kém: Vitamin C thúc đẩy sản sinh các tế bào bạch cầu chịu trách nhiệm chống lại vi khuẩn gây hại. Khi cơ thể thiếu vitamin C, bạn sẽ dễ bị ốm hơn. Mệt mỏi: Vitamin C giúp cải thiện tâm trạng và khiến bạn tràn đầy năng lượng. Mệt mỏi là triệu chứng sớm nhất của thiếu vitamin C. Các vết thương hở lâu lành: Hàm lượng vitamin C thấp ảnh hưởng đến sự hình thành collagen chịu trách nhiệm chữa lành vết thương; khiến vết thương lâu lành và dễ bị nhiễm trùng hơn. Các thực phẩm giàu vitamin C: Các nguồn vitamin C lành mạnh bao gồm chanh, cam, bưởi, kiwi, dứa, dâu, ổi, rau chân vịt, bông cải xanh và đu đủ.