Thấy 8 dấu hiệu trên khuôn mặt thì hãy coi chừng

Mặc dù chấp nhận thực tế rằng làn da của chúng ta sẽ già đi theo thời gian, nhưng với một số người, các dấu hiệu lão hóa da có thể đã xuất hiện ở tuổi đôi mươi. Hầu hết những thay đổi về thể chất này đều vô hại nhưng chúng lại khiến chúng ta cảm thấy khó chịu và thậm chí ảnh hưởng đến sự tự tin, đặc biệt là với phái đẹp.



Thay đổi lối sống và thói quen ngay khi phát hiện sớm các dấu hiệu lão hóa da đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tận hưởng sự trẻ trung lâu hơn. Để được như vậy, đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu này trên da bởi nó chính là dấu hiệu tiết lộ bạn đang lão hóa và già đi một cách nhanh chóng đấy.

1. Bạn có những nốt mụn nhỏ trên mặt

Những mụn nhỏ li ti này được gọi là mụn thịt, là những mụn nhỏ màu trắng thường xuất hiện xung quanh mũi và má. Chúng có thể phát triển khi da chúng ta bắt đầu mất đi khả năng loại bỏ tế bào chết. Sử dụng quá nhiều các sản phẩm như kem steroid có thể khiến da chúng ta lão hóa nhanh hơn và gây ra mụn thịt nhiều hơn.

2. Môi của bạn ngày càng mỏng

Nếu bạn nhận thấy đôi môi của mình bắt đầu mỏng đi ngay cả khi ở độ tuổi đôi mươi, thì có thể làn da của bạn đang lão hóa nhanh hơn bình thường. Nguyên nhân chính có thể là do sự suy giảm collagen trong môi của bạn. Nó cũng có thể do môi bị mất nước, thường xuyên sử dụng ống hút, phơi nắng quá nhiều và thiếu vitamin C.

3. Da của bạn dễ bị tổn thương

Da của chúng ta cũng có thể bị lão hóa nhanh hơn chúng ta nghĩ nếu có những vết thâm xuất hiện một cách bí ẩn. Theo các chuyên gia tại Khoa Da liễu tại Trung tâm Y tế Largo, Florida, điều này xảy ra vì da của chúng ta trở nên mỏng hơn bình thường, khiến da dễ bị bầm tím và vết thương chậm lành hơn. Dưỡng ẩm da thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa điều này.

4. Kết cấu của làn da của bạn trở nên... như giấy

Khi chúng ta lớn lên, da của chúng ta có thể dần trở nên lỏng lẻo và dễ bong tróc. Nhưng khi da bắt đầu mỏng như tờ giấy, hoặc như bánh crepe, nguyên nhân phổ biến nhất không phải do tuổi tác, bác sĩ da liễu của Mỹ, Amy Kassouf cho biết.

Tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời mà không có kem chống nắng là một lý do chính khiến điều này xảy ra. Sự tổn thương là do sự phân hủy elastin, cho phép da của chúng ta căng ra và không trở lại như bình thường. Những người thường xuyên sử dụng giường tắm nắng cũng có nhiều nguy cơ xảy ra điều này hơn. Những sợi đó có thể lành lại, nhưng cuối cùng chúng sẽ mất khả năng phục hồi hoàn toàn sau khi tiếp xúc nhiều lần theo thời gian.

5. Mí mắt của bạn bắt đầu sụp xuống

Bạn có thể phải ngừng dụi mắt nhiều hơn bình thường nếu mí mắt của bạn bắt đầu sụp xuống. Sụp mí mắt cũng có thể xảy ra khi sử dụng kính áp tròng cứng thường xuyên hoặc có thể là ảnh hưởng của phẫu thuật mắt gây ra.

Mí mắt chảy xệ hay còn gọi là bệnh ptosis là khi mí mắt trên bị sụp xuống. Các bác sĩ có thể điều trị sụp mí bằng phẫu thuật, mặc dù điều này có thể phụ thuộc vào nguyên nhân. Những lý do tại sao mí mắt có thể bị sụp xuống bao gồm di truyền hoặc tổn thương mắt và tình trạng này có nhiều khả năng xảy ra theo tuổi tác.

6. Đầu mũi của bạn đã thay đổi hình dạng

Mũi trải qua rất nhiều thay đổi trong suốt vòng đời. Trong thời kỳ niên thiếu của chúng ta, mũi trải qua những thay đổi cả về hình dạng và cấu trúc. Nhưng khi phụ nữ đến tuổi 15 hoặc 16 và nam giới đến 18 tuổi, họ sẽ có mũi trưởng thành và mũi chủ yếu sẽ tĩnh trong vài thập kỷ nữa. Đến khi chúng ta già đi, mũi sẽ có những thay đổi. Tuy nhiên, những thay đổi thậm chí có thể trở nên rõ ràng đối với một số người ở độ tuổi 20. Đó chính là bởi sự lão hóa.

Thật không may, lão hóa da do tác hại của ánh nắng mặt trời có thể khiến điều này xảy ra sớm hơn. Điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy khổ sở.

7. Bạn thấy rất nhiều nốt ruồi đỏ trên mặt

Những nốt ruồi đỏ này còn được gọi là u mạch máu anh đào và thường thấy ở những người trên 30 tuổi, với số lượng ngày càng tăng ở những người trên 40 tuổi.

U mạch máu anh đào là một dạng phát triển trên da giống như nốt ruồi được tạo thành từ các mạch máu nhỏ hoặc mao mạch. Đây là loại u mạch phổ biến nhất. U mạch là những khối u lành tính do sự phát triển quá mức của các mao mạch. Nó hiếm khi gặp ở trẻ em mà thường xuất hiện ở người lớn trên 30 tuổi.

Theo một nghiên cứu được công bố trên American Family Physician, những khối u lành tính này có liên quan đến quá trình lão hóa và có xu hướng tăng số lượng khi một người già đi.

Những nốt đỏ này không có hại, nhưng nếu muốn loại bỏ chúng, bạn có thể áp dụng phương pháp phẫu thuật lạnh và phẫu thuật laser.

8. Bạn có một đôi mắt sưng húp dường như không bao giờ hết sưng

Thật dễ dàng để bỏ qua vấn đề này vì chúng ta thường coi đôi mắt sưng húp là hiện tượng bình thường bắt đầu ở độ tuổi đôi mươi và không phải là dấu hiệu của sự lão hóa da nhanh chóng. Một lý do khác khiến đôi mắt sưng húp, ngoài việc thiếu ngủ, đó là sự tích tụ chất lỏng xung quanh mắt. Một trong những cách để làm cho nó biến mất là cắt bỏ thức ăn mặn khỏi chế độ ăn uống của chúng tôi để ngăn ngừa tăng giữ nước ở vùng mắt.