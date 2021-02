Tết Tân Sửu 2021: Sau thời khắc giao thừa, người dân Thủ Đô thành tâm lễ chùa

Ngay sau thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân nô nức đến chùa lễ, cầu mọi sự an lành trong năm mới. Có mặt tại chùa Quán Sứ - Hà Nội ngay sau khoảnh khắc đêm giao thừa, PV ghi nhận cảnh hàng trăm người đi chùa đầu năm. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang khi vào chùa lễ. Bên cạnh đó, Ban Trị sự chùa Quán Sứ quán triệt mỗi người dân, mỗi phật tử chỉ thắp 1 nén nhan dâng ban để tránh lãng phí và giảm thiểu hỏa hoạn. So với mọi năm, lượng người đi lễ sau khoảnh khắc giao thừa năm nay có giảm. Dù lượng người đi lễ có giảm nhưng mọi công tác để đón tiếp các Phật tử đều được Ban trị sự chùa Quán Sứ và Công an khu vực chuẩn bị cẩn thận. Dòng người trật tự, xếp hàng để vào lễ chùa sau khoảnh khắc giao thừa. Nhà chùa cũng tuyệt đổi không để cảnh đốt vàng mã trong khuôn viên chùa. Phía bên ngoài cổng chùa Quán Sứ, những bạn trẻ bán muối lộc đầu năm. Dân phòng và Công an khu vực giữ trật tự trước cổng chủa Quán Sứ trong những giờ khắc đầu tiên của năm mới. Đôi bạn trẻ tranh thủ chụp bức ảnh check-in trước cổng chùa Quán Sứ với túi muối lộc vừa mua. Mua muối gạo đầu năm. Một gia đình tranh thủ chụp bức ảnh kỉ niệm trước chùa Quán Sứ.

Ngay sau thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân nô nức đến chùa lễ, cầu mọi sự an lành trong năm mới. Có mặt tại chùa Quán Sứ - Hà Nội ngay sau khoảnh khắc đêm giao thừa, PV ghi nhận cảnh hàng trăm người đi chùa đầu năm. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang khi vào chùa lễ. Bên cạnh đó, Ban Trị sự chùa Quán Sứ quán triệt mỗi người dân, mỗi phật tử chỉ thắp 1 nén nhan dâng ban để tránh lãng phí và giảm thiểu hỏa hoạn. So với mọi năm, lượng người đi lễ sau khoảnh khắc giao thừa năm nay có giảm. Dù lượng người đi lễ có giảm nhưng mọi công tác để đón tiếp các Phật tử đều được Ban trị sự chùa Quán Sứ và Công an khu vực chuẩn bị cẩn thận. Dòng người trật tự, xếp hàng để vào lễ chùa sau khoảnh khắc giao thừa. Nhà chùa cũng tuyệt đổi không để cảnh đốt vàng mã trong khuôn viên chùa. Phía bên ngoài cổng chùa Quán Sứ, những bạn trẻ bán muối lộc đầu năm. Dân phòng và Công an khu vực giữ trật tự trước cổng chủa Quán Sứ trong những giờ khắc đầu tiên của năm mới. Đôi bạn trẻ tranh thủ chụp bức ảnh check-in trước cổng chùa Quán Sứ với túi muối lộc vừa mua. Mua muối gạo đầu năm. Một gia đình tranh thủ chụp bức ảnh kỉ niệm trước chùa Quán Sứ.