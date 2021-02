Dịch COVID-19: Điểm tên những lễ hội đầu xuân bị hủy

UBND tỉnh Nam Định cho biết lễ hội khai ấn đền Trần 2021 sẽ không được tổ chức để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là năm thứ 2 liên tiếp lễ hội khai ấn đền Trần phải hủy vì dịch COVID-19. Do bị hủy, phần nghi thức sẽ được các cụ cao niên phường Lộc Vượng tiến hành nội bộ. Cùng với đó, UBND tỉnh Nam Định cũng phát thông báo không tổ chức phiên chợ Viềng - phiên chợ mua may bán đắt có truyền thống từ bao đời nay nhưng vì dịch bệnh COVID-19. Tại Hà Nội, lễ hội Gò Đống Đa là lễ hội đầu tiên của năm mới được tổ chức vào mùng 5 tháng giêng hằng năm để tưởng nhớ, vinh danh vua Quang Trung đã chính thức được UBND quận Đống Đa thông báo hủy tổ chức. UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, mùa lễ hội năm 2021 sẽ không tổ chức lễ khai hội chùa Hương để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Huyện Mỹ Đức chỉ duy trì đón khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt - quần thể khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn, Chùa Hương. Trường hợp dịch COVID -19 diễn biến phức tạp không bảo đảm an toàn cho du khách sẽ dừng việc tổ chức đón du khách về tham quan lễ hội Chùa Hương. Tương tự, lễ hội đền Gióng và lễ hội Cổ Loa cũng hủy tổ chức khai hội. Lễ hội đền Gióng 2021 đã được UBND huyện Sóc Sơn lên kế hoạch tổ chức long trọng vào mùng 6 tháng giêng (tức 17/2), kết hợp cùng lễ kỷ niệm 10 năm Hội Gióng được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nhưng phải hủy tổ chức phần hội, chỉ tổ chức phần lễ với các nghi thức truyền thống cho vài người tham gia. Để ngăn ngừa và ứng phó với dịch COVID-19, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã yêu cầu dừng tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2021. Cuối tháng 1/2021, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu dừng ba lễ hội lớn là Tịch điền; phát lương đức thánh Trần đền Trần Thương; khai hội chùa Tam Chúc. Lễ hội Đền Hùng vào ngày 10/3 âm lịch năm 2020 cũng đã không tổ chức phần hội mà chỉ thực hiện phần lễ. Năm nay, ban tổ chức chưa có quyết định cuối cùng bởi còn phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh thời điểm đó, theo trả lời của phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Việt Trung. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Lễ hội Đền Hùng hàng năm còn để lại dấu ấn với hàng vạn người chen chúc nhau trong ngày khai hội... Ngày 8/2, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng cho biết tỉnh sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội đầu Xuân để chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Các địa phương trong tỉnh không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người cùng một thời điểm trong cùng không gian tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự. Tại Tuyên Quang, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã dừng các lễ hội Xuân Tân Sửu 2021 để tránh tập trung đông người, phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình dừng tổ chức lễ hội Lồng Tông (Ngày hội xuống đồng); hoạt động đua thuyền trên sông Lô cũng sẽ không diễn ra. UBND huyện Hàm Yên thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Động Tiên và Chợ quê được tổ chức hằng năm tại Khu di tích danh thắng quốc gia Động Tiên thuộc xã Yên Phú. >>> Mời độc giả xem thêm video Người dân Hương Sơn nhiều lo lắng trước mùa lễ hội chùa Hương 2021. Nguồn: Truyền hình Hà Nội.

