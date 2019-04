Tận mắt xem thực đơn Nga thiết đãi ông Kim Jong-un

Ngày 24/4, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông (Nga), chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm nay 25/4, hãng tin TASS đưa tin. Thống đốc vùng Primorsky Oleg Kozhemyako cho biết Nga sẽ thiết đãi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn những món ăn truyền thống của Nga như súp củ cải Nga, bánh pelmeni và trứng cá muối trong chuyến công du lần này. Theo ông Kozhemyako, chính các vị khách Triều Tiên đề nghị được phục vụ các món ăn truyền thống của Nga. Mặc dù vậy, phái đoàn cũng mang theo các đầu bếp Triều Tiên, do đó "thực đơn sẽ bao gồm các món ăn đa dạng".Món súp củ cải Nga có nguyên liệu chính là củ cải đỏ. Phải kể đến đầu tiên là việc chọn củ cải đỏ đây là hương liệu chủ đạo của món ăn, củ cải được chọn ở đây phải là loại có vỏ và ruột đều là màu đỏ. Tiếp theo là món bánh pelmeni. Đối với nhiều thế hệ người Nga, Pelmeni đã góp mặt rất thường xuyên trong nhiều hoạt động tập thể của gia đình. Không chỉ mang ý nghĩa gắn kết gia đình mà bánh Pelmeni còn mang một ý nghĩa vô cùng thú vị. Bởi trong quá trình làm bánh, người ta sẽ lén cho một đồng xu bạc vào nhân bánh. Số lượng bánh có đồng xu bên trong rất ít ỏi nên nếu ai ăn được chiếc bánh này thì có nghĩa là họ sẽ gặp may mắn vào thời gian sắp tới. Với cách làm khá đơn giản lại bảo quản được lâu nên Pelmeni từ ngày xưa đã trở thành một món không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực nước Nga. Một trong ba món Nga dùng để thiết đãi ông Kim Jong-un chính là trứng cá muối caviar hảo hạng. Caviar là một loại trứng cá muối từ loài cá tầm có mặt ở nhiều vùng biển trên thế giới. Trong đó, trứng cá Beluga ở khu vực phía nam nước Nga là loại trứng cá đắt nhất. Một hộp Caviar 100gr trung bình có giá khoảng 300 euro (hơn 8 triệu đồng). Từ đó, 1 kg trứng cá có thể lên đến hơn 80 triệu đồng. Tuy nhiên, có khi trứng cá Caviar quý giá lên đến 8.000 - 9.000 USD/kg (180 triệu - 200 triệu đồng). Với hương vị ngon tuyệt trần nên món trứng cá muối Caviar từ lâu đã được ví như những "viên ngọc trai đen" của biển cả. Tuy nhiên, do giá cả món này quá đắt đỏ nên số lượng người trên toàn thế giới có cơ hội thưởng thức rất ít ỏi. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

