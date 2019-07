Tạm biệt cằm nọng, mặt mỡ với 10 “siêu” thực phẩm này

Quả bơ là một trong những “siêu” thực phẩm nhờ có đầy đủ hai chất dinh dưỡng hỗ trợ giảm béo mặt là chất xơ và chất béo không bão hòa đơn. Ảnh: baogialai. Dầu olive cũng rất tốt trong việc giúp đốt cháy mỡ mặt hiệu quả. Ảnh: hellobacsi. Tưởng chừng là loại thực phẩm khiến bạn tăng cân nhưng thực sự bơ lạc lại là “người bạn tốt” giúp bạn loại bỏ cằm nọng, mặt mỡ xấu xí nhanh chóng. Ảnh: healthplus. Một số loại rau như súp lơ, bông cải xanh, cải xoăn, cải brussels và bắp cải chứa hàng loạt vitamin và khoáng chất hỗ trợ giảm mỡ mặt một cách an toàn và hiệu quả. Ảnh: saigonanimal. Ăn trứng ốp la vừa giúp bạn no lâu, vừa giúp đốt cháy mỡ mặt, lại vừa cung cấp cho cơ thể rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B12, B6, D, A, E và K, choline, folate, lutein, sắt, canxi, kẽm, phốt pho và chất béo omega-3. Ảnh: cooky. Sôcôla đen chứa nhiều chất chống oxy hóa (gần gấp 8 lần so với dâu tây) và chất kích thích có tác dụng đốt cháy chất béo. Ảnh: dartchocolate. Trà xanh không chỉ làm tăng sự trao đổi chất của bạn mà còn chứa chất chống oxy hóa mạnh và có tác dụng như một chất giảm béo. Ảnh: khoahocdoisong. Một số loại đậu như đậu hải quân, đậu đen, đậu bơ chứa rất nhiều chất xơ, giúp thải độc và giảm mỡ mặt hiệu quả. Ảnh: congthucnauan. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ớt và bột ớt có chứa một số hoạt chất nhất định được gọi là capsaicin hỗ trợ đốt cháy calo và ổn định lượng đường trong máu. Ảnh: plo. Quế cũng là loại gia vị bạn nên thêm vào thực đơn của mình để tạm biệt mỡ mặt xấu xí. Ảnh: khoahocdoisong.

