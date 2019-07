“Tái mặt” với món bò cạp Bảy Núi ở An Giang vừa ăn vừa run

Bò cạp Bảy Núi chính là một trong những đặc sản An Giang nổi tiếng được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến thưởng thức khi du lịch đến đây. Đối với người dân vùng Bảy Núi, bò cạp là động vật vừa có thể làm thuốc trị bệnh vừa có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng. Bò cạp Bảy Núi (người địa phương thường gọi là bù kẹp), cò màu đen nhánh, hai càng to, kích thước bọ cạp to cỡ bằng con dế cơm. Thoạt nhìn, bò cạp có nét giống con gián nhưng quan sát kỹ sẽ thấy nhiều nét khác biệt. Để có được những con bò cạp chắc thịt, to càng về làm nguyên liệu, người ta phải lên tận núi cao để săn về. Dụng cụ để săn bò cạp thường có một cây cuốc, một cây kẹp và một chiếc xô. Người quen tay thường thấy tảng đá nào khả nghi liền lật đá sang một bên, thò tay vào miệng hang và kẹp liền một con bò cạp. Bò cạp bắt về thường được ngâm vào thau một vài hôm cho sạch bụng sau đó mới đem ra chế biến. Bò cạp Bảy Núi được xem là món ăn đặc sản của vùng đất An Giang. Từ nguyên liệu là bò cạp, người ta có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon. Cách làm đơn giản và phổ biến của người dân vùng Bảy Núi là sử dụng bò cạp để chiên giòn. Bò cạp sau khi được rửa sạch bụng thì cho vào chảo dầu đang sôi. Khoảng 2 – 3 phút, bò cạp chín, bốc mùi thơm thì có thể vớt ra đĩa, cho thêm ít rau sống, cà chua và ngò rí để ăn cùng. Nước chấm ngon nhất dùng cho món này là muối tiêu chanh Bò cạp Bảy Núi chiên giòn đưa vào miệng ăn nghe giòn rụm, vị béo béo, rất ngon. Ngoài bò cạp chiên giòn còn có bò cạp rang muối được nhiều người “mê” nhất.Bò cạp rang muối giòn tan, cho thêm ít ớt vào rang cùng để vị thêm đậm đà. Thưởng thức bò cạp rang muối, vị cay vị mặn cùng vị béo ngậy của bò cạp sẽ làm thực khách khó quên. Ngoài ra, bò cạp còn là nguyên liệu để làm nên nhiều món nướng, trong đó có món bò cạp xiên que nướng. Với món này, bò cạp được xiên vào que, sau đó đem nướng chín trên bếp than. Bò cạp Bảy Núi là món ăn đặc sản có giá trị dinh dưỡng cao, thịt bò cạp rất giàu protein, calcium và acid amin giúp dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến phải bỏ đi nọc độc ở đuôi. Ngoài giá trị dinh dưỡng, bò cạp từ lâu còn được sử dụng làm thuốc để chữa bệnh hiệu quả. Đông y thường sử dụng bò cạp để chữa một số chứng phong như co giật, đau nhức, hôn mê… Người dân vùng Bảy Núi còn có “bí quyết” chữa các chứng đau lưng, nhức mỏi, đau khớp mãn tính bằng cách dùng bò cạp chiên với rượu ngâm bò cạp. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

