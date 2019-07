Tác dụng thần kỳ của việc uống 1 ly sữa nghệ mỗi ngày

Việc pha sữa nghệ khá đơn giản. Tất cả những điều bạn cần làm là đun sôi sữa và một nửa thìa cà phê bột nghệ hoặc hoặc một lát nghệ tươi trong vòng 10-15 phút. Tốt nhất bạn nên uống sữa nghệ khi còn ấm. Sau đây là một số lợi ích sức khỏe khi bạn uống 1 ly sữa nghệ mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 1. Giúp tăng cường miễn dịch: Thành phần được gọi là lipopolysaccharide có trong nghệ giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch và giúp nó chống lại bệnh nhiễm trùng tốt hơn. Cùng với sữa, thức uống này là thuốc kháng vi-rút và kháng khuẩn mạnh giúp ngăn ngừa nhiễm trùng hiệu quả. Ảnh: Boldsky. 2. Chống cảm và ho: Một tác dụng khác của sữa nghệ là giúp chữa ho và cảm lạnh, ngăn ngừa nhiễm trùng tái phát. Thức uống này còn giúp làm sạch đờm từ đường hô hấp của chúng ta và giúp làm dịu chứng đau họng. Điều này làm giảm các cơn ho và nghẹt mũi. Ảnh: Boldsky. 3. Tốt cho gan: Gan của chúng ta hoạt động cả ngày lẫn đêm để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Chất curcumin trong nghệ có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan, gan nhiễm mỡ. Tác dụng bảo vệ gan và giải độc của nghệ giúp làm giảm tác động của tổn thương đến mô gan. Thêm vào đó, nghệ giúp tăng sản xuất mật, nó cũng giúp loại bỏ tắc nghẽn mật. Ảnh: Boldsky. 4. Tốt cho tiêu hóa: Bạn có thể giải quyết các vấn đề về tiêu hóa chỉ với sữa nghệ. Đây là lý do tại sao nghệ được xem là một gia vị ẩm thực quan trọng. Nó cải thiện việc tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi, chứng ợ nóng do trào ngược dạ dày. Củ nghệ làm tăng mật, tiêu mỡ, giảm triệu chứng chán ăn, táo bón. Ảnh: Boldsky. 5. Giúp lọc máu: Nghệ được sử dụng để lọc máu là bởi vì nó có tác dụng giúp cải thiện lưu thông máu và kích thích hệ bạch huyết - cơ chế thoát nước tự nhiên của cơ thể. Nghệ cũng giúp tăng cường chức năng gan, giúp giải độc cơ thể. Ảnh: Boldsky. 6. Làm dịu chứng viêm và đau khớp: Đặc tính chống viêm của củ nghệ cũng mang lại lợi ích khác nữa, đó là giúp làm dịu cơn đau, sưng và viêm khớp. Uống sữa nghệ giúp tăng cường, cải thiện tính linh hoạt ở xương và khớp xương của bạn. Ảnh: Boldsky. 7. Giúp ngủ ngon: Củ nghệ làm giảm căng thẳng và thư giãn cơ thể. Uống một ly sữa nghệ ấm áp một giờ trước khi đi ngủ có thể giúp bạn có được giấc ngủ tốt hơn nhiều. Sữa nghệ có chứa serotonin và melatonin - những hóa chất đóng vai trò quan trọng trong chu kỳ giấc ngủ của bạn. Ảnh: Boldsky. 8. Giảm đau bụng kinh: Nghệ chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng và có tác dụng giúp chống co thắt, giảm đau. Vì vậy, uống một ly sữa pha nghệ mỗi ngày có thể làm giảm cơn đau khi bạn đến kỳ kinh nguyệt. Ảnh: Boldsky. 9. Làm sáng da của bạn: Các chất chống oxy hóa trong củ nghệ giúp bạn chống lại các gốc tự do gây bệnh mà còn có đặc tính chống lão hóa rất tốt, giữ cho làn da của bạn trẻ và khỏe mạnh. Ảnh: Cleananddelicious. 10. Phòng chống ung thư: Chất curcumin trong nghệ có thể tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn ngừa sự phát triển của nó đến các bộ phận khác của cơ thể. Nghệ có hiệu quả trong việc phòng chống ung thư vú, tuyến tiền liệt, ung thư da, ung thư đại tràng và ung thư phổi. Uống sữa nghệ thường xuyên có thể ngăn ngừa sự phát triển của khối u ác tính cũng như ngăn chặn sự phát triển của khối u trong giai đoạn đầu. Ảnh: Internet. Tuy nhiên, bạn cũng lưu ý không nên uống sữa nghệ quá nhiều trong thời gian dài. Hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ để biết thể trạng sức khỏe, cơ địa của bạn nên uống bao nhiêu là thích hợp. Ảnh: Spiceroots. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

