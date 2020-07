Sâm tố nữ Puecolazen sử dụng giấy phép của Cục ATTP lừa người tiêu dùng?

(Kiến Thức) - Dù bị Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo các nội dung trên một số website quảng cáo sản phẩm Sâm tố nữ Puecolazen sai quy định, thế nhưng chính trang web này lại dùng khuyến cáo của Cục để lừa lại người tiêu dùng.

Theo Kiến Thức đã thông tin, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các trang mạng: website: kohinoorstar.vn, samtonucollagen.com, kohinoorstar.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống đẹp da Sâm tố nữ Puecolazen vi phạm: Quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy; Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Liệt kê công dụng từng thành phần của sản phẩm.

Quảng cáo Sâm tố nữ.

Thay vì gỡ bỏ các nội dung quảng cáo sai phạm tránh ảnh hưởng người tiêu dùng, trang mạng https://samtonucollagen.com/vẫn duy trì các nội dung quảng cáo sai sự thật về sản phẩm sâm tố nữ Puecolazen.

Đồng thời, trang này dùng các khuyến cáo của Cục để lừa người tiêu dùng. Điều này gây hiểu nhầm, đây là trang mạng uy tín, sản phẩm chuẩn chất lượng.

Cụ thể, quảng cáo sâm tố nữ Puecolazen này ghi: Theo thống kê tính tới tháng 8/2019 có tới 70% thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không qua kiểm định đang trôi nổi trên thị trường, thậm chí còn không có nhà sản xuất đạt chuẩn an toàn GMP! Dù Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã nhiều lần cảnh báo việc thiếu an toàn khi sử dụng các loại thuốc, thực phẩm giảm cân, tăng cân… trên mạng nhưng vẫn bán tràn lan không giấy phép.

Kèm theo quảng cáo, họ đưa hình ảnh Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Viên uống đẹp da Sâm tố nữ Puecolazen do Cục An toàn Thực phẩm cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kohinoor Star nhằm lấy lòng tin người tiêu dùng.

Thế nhưng, ngay dưới những khuyến cáo này, trang samtonucollagen.com lại vi phạm nghiêm trọng các quy định về quảng cáo của sản phẩm.

Theo đó, trang này dẫn ra các tác dụng của thành phần sản phẩm như vitamin E, Isoflavon, sâm tố nữ, xuyên khung, sữa ong chúa, củ mài đắng… Với các công dụng này, người dùng vô hình trung nhầm tưởng Sâm tố nữ Puecolazen có nhiều tác dụng.



Liệt kê công dụng các thành phần.

Trên thực tế, theo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Cục An toàn Thực phẩm cấp cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống đẹp da sâm tố nữ Puecolazen của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kohinoor Star có rất ít tác dụng.

Đó là: tác dụng bổ sung Isoflavone, vitamin E hỗ trợ cải thiện các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố ở nữ giới, hỗ trợ làm giảm lão hóa da, giảm nám da, sạm da, giúp da sáng mịn.



Như vậy, với các quảng cáo như kích thích sự phát triển của tuyến ngực và mô ngực giúp ngực nở và săn chắc tự nhiên, kích thích mọc tóc, chống bạc tóc sớm, tóc khô gãy rụng hay quảng cáo giúp vóc dáng eo thon, giảm nguy cơ béo phì và ung thư… là hoàn toàn sai sự thật.

Theo chị Nguyễn Thị Hòa Anh (40 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội), trước đây chị mua sản phẩm từ trang này để dùng nhưng không đạt hiệu quả tốt. Khi hỏi nhân viên, họ cho rằng phải dùng lâu dài mới cho làn da như mong muốn. Vì thế, dù sản phẩm có giá cao, chị vẫn cố duy trì vì tin tưởng.

Hiện nay biết trang này quảng cáo không đúng sự thật khiến chị lo lắng vì ngoài mất tiền, không rõ sản phẩm có bị làm giả, làm nhái dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe hay không.

Nhiều bạn đọc khi được hỏi đều mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để xóa bỏ các trang mạng quảng cáo sai, bán hàng kém chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng.

