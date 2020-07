Những vụ ô tô, container “ngáng đường” xe ưu tiên gây phẫn nộ

Liên tục cản đường xe chữa cháy: Mới đây, dư luận bày tỏ thái độ phản ứng gay gắt trước việc đoàn xe chở công nhân của Công ty Doosan Vina (trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) cản trở xe chữa cháy. Đoạn clip dài 1 phút 37 giây đăng tải trên mạng xã hội trong ngày 5/7, xe của lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đang đi làm nhiệm vụ thì gặp đoàn xe 5 chiếc chở công nhân của Công ty Doosan Vina. Mặc dù xe chữa cháy liên tục hú còi ưu tiên và nháy đèn nhưng đoàn xe chở công nhân vẫn không nhịu nhường đường. Thậm chí, các xe của Công ty Doosan Vina còn vượt mặt xe khác khiến xe ưu tiên bị "ngáng đường". Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, sự việc trong clip xảy ra vào ngày 4/7 tại địa phận thuộc huyện Bình Sơn. Lãnh đạo này cho hay: "Thời điểm trên, xe chữa cháy đang trên đường đến hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở sản xuất nệm ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn. Rất có thể, tài xế xe chở công nhân không nhận thấy xe chữa cháy nên mới không chịu nhường đường". Vụ việc trên không phải là lần đầu tiên xe cứu hỏa không được xe khác nhường đường khi đi làm nhiệm vụ. Tài xế container không cho xe cứu thương vượt: Liên quan đến đoạn clip xe cứu thương hú còi, container quyết không cho vượt lan truyền trên mạng xã hội, Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) cho biết đang tra cứu biển số xe để truy tìm tài xế container để mời lên làm việc. Trước đó, Ngày 27/6, ông L.V.T. (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) lái xe cứu thương mang BKS: 93A - 007.94 (biển trắng) chở một bệnh nhân sắp chết từ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang về huyện Tân Hiệp. Trên đường đi, ông T. thực hiện hú còi để xin xe container (kéo theo rơ-móc BKS: 52R-1125) nhường đường. Tuy nhiên, suốt đoạn đường dài khoảng 5km xe container không cho xe cứu thương vượt. Ông T. cho biết: “Suốt 4 đến 5km có nhiều chỗ đường trống nhưng khi xe cứu thương lách qua xin đường thì container vẫn chạy giữa đường". Thời điểm xảy ra sự việc, một người đi đường thấy bức xúc trước hành động của tài xế container nên đã dùng điện thoại đi động quay. Tài xế ép xe cứu thương lao ra lề đường: Đoạn clip ghi lại hình ảnh một tài xế vi phạm Luật Giao thông trắng trợn, cố tình lấn sang trái đường để ép 2 chiếc xe cứu thương đang hụ còi phải lao vào lề đường... Clip được bạn Tin Pham (Tiền Giang) chia sẻ vào ngày 28/4/2020. Rõ ràng trong tình huống này, tài xế chiếc SUV 7 chỗ đã có tình lấn làn để vượt qua xe tải đỗ ven đường, trong khi ở làn đối diện đang có xe đi tới; chưa kể đó lại là xe cứu thương đang hụ còi đi làm nhiệm vụ. Đây là một hành vi sai cả về luật và về văn hoá giao thông. Lexus "ngáng đường" xe cứu hỏa đang đi chữa cháy: Ngày 10/4/2019, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một xe cứu hỏa đang chạy trên đường phố thành phố Vinh (Nghệ An) hụ còi để đi chữa cháy kho phế liệu ở xã Nghi Kim (thành phố Vinh). Khi xe cứu hỏa đang chạy trên đường Quang Trung để ra hiện trường vụ cháy và liên tục hụ còi, phát loa thông báo các phương tiện phía trước nhường đường nhưng ô tô Lexus mang biển số 38A - 176.36 đi phía trước vẫn không chịu nhường đường. Lực lượng cứu hỏa trên xe liên tục phát loa thông báo “đề nghị xe 38A - 176.36 dẹp vào lề đường bên phải, nhường đường xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ", thế nhưng tài xế xe Lexus này vẫn tiếp tục cho xe chạy phía trước, không rẽ phải dù làn đường bên phải khá vắng. Trước thái độ “ngoan cố” của tài xế xe Lexus, khi đến điểm dừng đèn đỏ, một tài xế taxi và một lái xe ô tô con khác lưu thông cùng chiều đang dừng đèn đỏ đã hạ kính ra hiệu cho tài xế xe Lexus nhường đường. Bức xúc vì tài xế này vẫn không chịu nhường đường, một lính cứu hỏa trên xe đã dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh này.

