Giả gái để phạm tội, trăm mưu ngàn kế vẫn không thoát “lưới” pháp luật

Ngày 7/7, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố Võ Minh Tuấn (33 tuổi, ngụ phường 6, quận 4, TP HCM) vừa ra tù, chuyên giả gái trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Tuấn ngụ TP HCM, mưu sinh nghề hát lô tô, biểu diễn ở hội chợ. Tuy nhiên, ngoài nghề chính, Tuấn còn có “nghề phụ” là trộm cắp và bị tòa án tại TP HCM tuyên phạt 9 tháng tù tội trộm cắp tài sản, ra tù đầu năm 2020. Sau đó, Tuấn ra Đà Nẵng, cải trang thành nữ giới đi trộm. Trưa 27/6, sau khi cải trang thành nữ, Tuấn điều khiển xe máy BS 43S5 - 8649 ngang cửa hàng nội thất Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đan Phượng (313 - 315 Tôn Đản (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), giả vờ vào coi hàng. Tại đây, Tuấn trộm 2 điện thoại di động trị giá khoảng 50 triệu đồng của bà chủ Hà Thị Thanh Vân (37 tuổi). 2 điện thoại này Tuấn mang đi cầm cố lấy 7,5 triệu đồng tiêu xài. Đến trưa 29/6, Tuấn vào siêu thị Vinmart (quận Cẩm Lệ) trộm một số mỹ phẩm. Tiếp đó, chiều 30/6, Tuấn vào 2 siêu thị trên đường Nguyễn Lương Bằng và Âu Cơ (quận Liên Chiểu) trộm thêm một số hàng gia dụng thì bị Công an phường Hòa Khánh Bắc bắt giữ, bàn giao Công an quận Cẩm Lệ. Tuấn còn khai nhận, cũng với chiêu giả gái, đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tương tự tại Đà Nẵng. (Ảnh minh họa) Giả gái mại dâm để trộm tài sản của khách “mua vui”: Đêm 11/3, Đoàn Minh Giỏi (SN 1999, trú tại thị trấn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe máy chở Thạch Thành Công (SN 2003, trú tại xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) đi trên đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) để Công giả làm gái bán dâm mồi chài, dẫn dụ khách. Khoảng 22h40 cùng ngày, anh P.Q.H (SN 1999, trú tại phường Tân Chánh Hiệp) đến gặp Công thỏa thuận mua dâm với giá 200 nghìn đồng. Sau đó, Công ngồi sau xe anh H. chỉ đường đến khách sạn Sơn Long trên đường Tô Ký, khu phố 2 (phường Tân Chánh Hiệp). Lúc này, Giỏi đứng gần đó cũng âm thầm điều khiển xe máy chạy theo sau, rồi chờ sẵn để tiếp ứng đồng bọn từ bên ngoài khách sạn. Tại khách sạn, khi Công và anh H. vào phòng, Công yêu cầu anh H. vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc anh H. đang trong nhà vệ sinh, Công đã lấy trộm 790 nghìn đồng trong ví của anh H. và 1 chiếc điện thoại di động iPhone Xs Max rồi tẩu thoát. Phát hiện bị mất tài sản, anh H. hô hoán và đuổi theo. Lúc này, tổ công tác của Công an phường Tân Chánh Hiệp đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã hỗ trợ, bắt giữ 2 Công và Giỏi cùng tang vật của vụ án. Tại cơ quan Công an, Thạch Thành Công và Đoàn Minh Giỏi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT – Công an quận 12 TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng này. Lập zalo giả gái, dùng ảnh "nóng" tống tiền 16 chàng trai: Ngày 27/3, TAND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Lê Công Toàn (SN 1995, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2018, Toàn sử dụng điện thoại di động lập 1 tài khoản Zalo có tên “Lê Duyên”. Qua đó, Toàn tải một số hình ảnh khỏa thân về điện thoại rồi cài đặt hình nền zalo là người phụ nữ. (Ảnh minh họa). Với tài khoản zalo này, Toàn chủ động kết bạn với 1 số tài khoản zalo của nam giới rồi gửi hình ảnh khỏa thân là gái cho những người này. Không chỉ vậy, Toàn còn dụ dỗ những người này chụp ảnh khoản thân của mình gửi lại qua zalo cho Toàn. Khi đã có hình ảnh khỏa thân của nhiều chàng trai, Toàn đã khống chế, ép buộc, đe dọa những người này phải chuyển tiền vào tài khoản của mình nếu không sẽ tung các hình ảnh khỏa thân của họ lên mạng xã hội. (Ảnh minh họa) Cũng theo cáo trạng, với thủ đoạn như trên, Toàn còn cưỡng đoạt tài sản của 13 người khác trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 13,4 triệu đồng. Ngoài ra, Toàn còn khai nhận đã chiếm đoạt của 2 chàng trai tên zalo "P.H" và zalo "H.T" tổng số tiền hơn 3 triệu đồng (nhưng chưa xác định được chủ tài khoản). (Ảnh minh họa) Nhóm giả gái mại dâm trong 3 năm lừa hàng nghìn nạn nhân: Ngày 10/6/2019, Đội 6, Phòng cảnh sát Hình sự (PC02), TP HCM triệt phá đường dây chuyên giả gái mại dâm, lấy tài sản của khách mua dâm. Đây là đường dây hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, lừa đảo rất nhiều nạn nhân nhiều năm nay ở khu vực gần ngã tư An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Tối 25/5, gần trăm trinh sát hình sự PC02 ập vào bắt quả tang đường dây nói trên trong một khách sạn ở địa bàn huyện Hóc Môn. 25 người có liên quan bị tạm giữ, lấy lời khai. Qua truy xét, cảnh sát xác định Lý Phương Vỹ (43 tuổi) và Lý Ngọc Giang (38 tuổi, em ruột Vỹ, quê Bạc Liêu, tạm trú tại huyện Hóc Môn) là hai người cầm đầu đường dây này. Sáu người khác (bốn nam, hai nữ) cũng bị khởi tố, tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Băng của anh em Giang - Vỹ hoạt động khoảng từ năm 2017, những thành viên gồm cả nam và nữ trong nhóm được tung ra đón khách dọc quốc lộ 1A (đoạn thuộc xã Bà Điểm). Khi có người đồng ý mua dâm thì họ đưa vào các khách sạn đã có sắp xếp từ trước. Mánh khóe này được hai anh em học được trong quá trình chạy xe tải. Người mua dâm được ra giá từ 250 ngàn đến 400 ngàn đồng/lần. Số tiền ban đầu mà cảnh sát xác định nhóm này đã thu lợi bất chính, ăn chia khoảng 1 tỷ đồng trong 3 năm. Xem thêm video: 23 vụ lừa đảo siêu tinh vi qua Zalo. Nguồn: VTC 14.

