Quê hương Quốc Trường trong Về nhà đi con có vô vàn món ăn hấp dẫn

Bánh cống Cần Thơ: Là một món ăn hấp dẫn, rẻ và ngon, nếu ai đã một lần ăn thì không dễ quên được hương vị của bánh cống. Người Cần Thơ thường xem bánh cống như là thứ quà vặt nên chỉ ăn vào buổi chiều hay tối, từ sau 4 giờ chiều. Món bánh cống vàng rộm, giòn thơm khi ăn cùng với nước mắm chua ngọt, các loại rau kèm như diếp cá, đọt xoài, xà lách… không hề bị ngấy, thực khách sẽ chỉ cảm thấy vị bùi của thịt của đậu xanh, vị ngọt của tôm tươi hòa lẫn với nhau ngon đến nhớ mãi không quên. Chuối nếp nướng: Dù chỉ là món ăn dân dã của Cần Thơ nhưng chuối nếp nướng luôn được du khách nhắc đến mỗi lần có dịp ghé thăm. Những trái chuối nho nhỏ, không quá dài hay mập mà vẫn thơm ngọt được nướng trên than hoa, bên ngoài quấn lá chuối vô cùng thơm ngon. Chuối nếp nướng dường như một phần không thể thiếu của văn hóa ẩm thực Cần Thơ. Những ngày trời mưa, cầm trái chuối nướng nóng vùi trong tấm lá chuối tươi, vừa xuýt xoa thổi vừa thưởng thúc, tin chắc rằng sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Ốc nướng tiêu Cần Thơ: Cho dù là đi đâu thì bạn cũng chẳng bao giờ thấy khó khăn khi muốn kiếm tìm ốc nướng tiêu trong các nhà hàng hiện nay. Tuy nhiên, khi về Cần Thơ, chỉ cần bạn ăn món này một lần là đã thấy ngon khác hẳn. Từng con ốc bươu được đem luộc sơ. Khi có yêu cầu, bỏ nồi ốc lên bếp than, vừa nướng vừa thêm mắm pha tiêu, tỏi, bột ngọt vào… sau đó chờ trong chốc lát thì nước trong ốc sôi lên, một chút là được. Ốc nướng theo cách này sẽ vừa ăn, hơi cay, ngọt mặn, vừa giòn đều hấp dẫn, không chỉ ăn thịt mà húp nước ốc cũng rất tuyệt. Hủ tiếu khô Sa Đéc: Đây là một loại hủ tiếu đặc biệt của vùng Sa Đéc, một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cần Thơ. Nhìn bát hủ tiếu với những cọng hủ tiếu tươi to, trắng ngà, bên trên là tim, gan, thịt heo thái, thêm chút hẹ, xà lách tươi cắt nhuyễn và hành phi giúp tăng cường sự hấp dẫn cho món ăn. Nem nướng Cái Răng ngon hàng đầu bởi được làm từ thịt lợn tươi, quết dẻo rồi vo tròn chờ nướng trên than hồng. Sau đó, đem từng viên nem tròn trĩnh được xâu bởi thanh tre chuốt nhỏ, đem nướng khéo léo đến vàng rượm. Lẩu bần Phù Sa: Trong các món ăn ngon ở Cần Thơ, có lẽ rất nhiều biết và rất ấn tượng với món lẩu bần. Sự hấp dẫn của lẩu bần không chỉ nằm ở cái tên "trái bần" đồng quê dân dã mà chính là hương vị rất đặc trưng của món ăn. Nồi lẩu bần thơm ngon với các nguyên liệu phong phú và hấp dẫn như cá basa, cá diêu hồng, cá ngát… cùng các loại rau quen thuộc với người miền Tây cùng màu sắc bắt mắt khiến du khách nếu đã thưởng thức qua một lần sẽ khó có thể nào quên. Hương vị bánh tầm bì ở Cần Thơ rất đặc biệt: Bánh được hấp trong xửng trên bếp than nên luôn nóng hổi, những sợi bì óng ánh thơm ngon, còn nước mắm thì vàng sóng sánh, trong vắt. Cái vị béo của nước cốt dừa luôn hòa quyện vào những sợi bánh cùng rau, giá, dưa chua. Ba khía rang me là một trong những món đặc sản Cần Thơ khá nổi tiếng, có hương vị độc đáo mà thực khách một khi thử qua đều rất khó quên. Cách chế biến ba khía rang me tuy không quá khó nhưng phải rất khéo léo thì mới ngon.

