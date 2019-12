Quảng cáo TPBVSK Rockman của Nori Organic tiếp tục bị cảnh báo sai phạm

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ra cảnh báo về việc 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Rockman, Gluwhite, Nori kid đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Cụ thể, trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên một số website/internet đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Rockman, Gluwhite, Nori Kid vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, quảng cáo công dụng không đúng sự thật, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc chữa bệnh.

TPBVSK Rockman của Nori Organic bị cảnh báo

Các website quảng cáo vi phạm đó là:

1.http://gluwhite.vn,

2.https://www.rockman1h.net/

3. http://www.viensui-rockman.net/rockman;

4. https://zex.com.vn/chonpg-xuat-tinh-som/vien-sui-rockman.htm;

5.https://www.rockman-1h.online/

6. https://nilp.vn/rockman/, https://thienduonglamdep.com/bao-tu-loi-khuan-nori-kid-pd392.

7.https://soytebackan.vn/vien-sui-rockman/;

03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty Cổ phần Nori Organic, địa chỉ: Tầng 12, tòa C, Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Quá trình hậu kiểm, Công ty Cổ phần Nori Organic không thừa nhận các website nêu trên của Công ty Cổ phần Nori Organic, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Rockman, Gluwhite, Nori kid trên các website này.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Rockman, Gluwhite, Nori kid đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm thẩm định.

Đáng nói, trong 03 sản phẩm của Công ty Nori Organic bị cảnh báo lần này có sản phẩm viên sủi Rockman đã nhiều lần bị cảnh báo sai phạm nhưng vẫn vô tư quảng cáo rầm rộ, thách thức cơ quan chức năng.

Theo Kiến Thức đã đưa tin, trong tháng 9/2019 TPBVSK viên sủi Rockman liên tiếp bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo vi phạm quảng cáo trên nhiều trang web, nhãn hàng vẫn ngang ngược, vô tư quảng cáo rầm rộ, thổi phồng công dụng, lừa dối người tiêu dùng.

Cụ thể, ngày 25/9, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ra cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với hàng loạt website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thổi phồng công dụng. Trong đó có website viensui-rockman.com và rockman.store quảng cáo sản phẩm TPBVSK Rockman do Công ty Cổ phần Nori Organic công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

Theo cảnh báo từ Cục An toàn thực phẩm, các website và trang mạng xã hội quảng cáo cho sản phẩm nêu trên đang vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, quảng cáo không đúng công dụng bản chất của sản phẩm, cường điệu hóa công dụng của sản phẩm.

Trước đó, ngày 2/9, cơ quan này cũng phát đi cảnh báo website viensui-rockman.com quảng cáo sản phẩm TPBVSK Rockman đang vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm, sử dụng hình ảnh của bác sĩ và cơ sở, đơn vị y tế để quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Rockman, Gluwhite, Nori kid quảng cáo trên trang website/internet nêu trên.