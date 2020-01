Phát hoảng món ăn đen xì như cục than của nhà hàng cao cấp

Quán cà phê có tên Long Story Short ở Melbourne, Úc, phục vụ một món ăn đen xì không khác gì cục than đen xì cháy nhưng rất nổi tiếng. Chính vì hình dáng đặc biệt bên ngoài cùng với vị ngon lạ miệng của nó mà món ăn này ngay lập tức khiến nhiều người đổ xô tới ăn thử và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Món ăn đen xì chính là món bánh cá chiên. Nguyên liệu của nó gồm cá và khoai tây trộn với than hoạt tính nên nó có màu đen chủ đạo. Giá một phần ăn đen sì này là 19 đô Úc (khoảng 300 nghìn đồng). Thông thường nó sẽ được ăn kèm với củ cải đường, khoai tây chiên và salad. Hầu hết mọi người đều công nhận rằng mùi vị của món ăn này thực sự rất tuyệt vời cho dù hình dạng bên ngoài không được hấp dẫn cho lắm. Một người bình luận trên tài khoản Instagram của quán cà phê là: “Khi tôi ăn, tôi sẽ nghĩ nó là một cái bánh mì bị cháy đen, nhưng khi cắn vào thì vị ngon lan tỏa, giòn rụm, thơm. Tôi rất thích mùi vị này”. Một người khác đã viết: “Mặc dù nó có vị như thế nào đi chăng nữa nhưng hình dạng của nó thật tệ. Than hoạt tính sẽ bị biến chất trong quá trình chiên nên tôi nghĩ món ăn này không tốt cho sức khỏe”. Theo nhà hàng, màu đen của món ăn này được làm than hoạt tính, một thực phẩm sức khỏe nổi tiếng với công dụng làm sạch, thanh lọc và giải độc. Phụ nữ Nhật đã sử dụng nó trong nhiều thế kỷ để chăm sóc da, nhưng gần đây nó mới trở thành một siêu thực phẩm thời thượng, được bán ở dạng viên hoặc bột, thường được cho vào bánh, kem, sinh tố…Mặc dù món ăn này nhận được nhiều bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng nhưng nó lại lan truyền rất mạnh mẽ, do đó món ăn bán rất chạy. Đặc biệt, đĩa thức ăn tuy đen sì nhưng lại được trình bày khá đẹp mắt nên mang tính nghệ thuật và đẳng cấp sang trọng khá cao. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

