Nước giải khát cực chất cho ngày nắng nóng gay gắt

1. NƯỚC SẮN DÂY

Sắn dây có vị ngọt, tính bình, chữa khát, cảm mạo, sốt, lỵ, mụn nhọt. Thức uống từ sắn dây giúp thanh nhiệt, giải độc, làm ra mồ hôi. Trong sắn dây có chất isoflavon giúp làm giảm huyết áp, tăng lượng máu lên não nên cũng là đồ uống phòng cao huyết áp. 2. NƯỚC DỪA

Đây là đồ uống giải khát được nhiều người sử dụng trong những ngày nắng nóng, nước dừa có vị ngọt ấm, không độc, giúp cơ thể tăng cường trí lực, việc uống nước dừa thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. Mùa hè đến, bạn chỉ cần mua dừa về, chút nước ra ca, nạo cơm dừa non cho vào, thêm đường, đá lạnh là đã có thức uống giải khát lý tưởng, bổ dưỡng. Ảnh: MarryBaby 3. NƯỚC MÍA

Nước mía là loại nước uống giải khát được nhiều người yêu thích trong những ngày hè vì có thể giải được các cơn khát đem lại cảm giác sảng khoái cho mọi người. Hơn nữa đây là loại nước giải khát tự nhiên không hóa chất. Công dụng của nước mía được nói đến nhiều như tác dụng giảm cân, đẩy lùi cảm cúm, viêm họng, cung cấp chất chống oxy hóa (flavonoid và hợp chất phenolic)… Vì vậy, khi tiếp xúc nhiều với nắng và cảm thấy mệt mỏi, hãy uống nước mía. Nó sẽ làm mát cơ thể nhanh chóng và tái tạo sinh lực của bạn. Ảnh: Siro Viador 4. NƯỚC CHANH

Nước chanh tươi có tác dụng giải nhiệt rất tốt trong mùa nắng nóng.

Trong những ngày nắng nóng, thường xuyên uống nước chanh có thể giữ cơ thể mát mẻ, ngăn ngừa các chứng bệnh cảm, cúm mùa hè. Vitamin C trong chanh giúp nhiệt độ cơ thể ổn định, hydrat và chất chống oxy hóa trong chanh giúp bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực. 5. NƯỚC, SINH TỐ RAU MÁ

Loại thảo dược này có vị đắng ngọt, tính hàn, ăn lúc còn tươi giúp duy trì sự trẻ trung. Rau má có chứa vitamin B1, B2, B3, C và K. Các loại vitamin này sẽ có tác dụng trong việc làm giảm bớt căng thẳng, giúp giải độc gan và giúp thúc đẩy tiêu hóa. Sinh tố rau má bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp tăng trí nhớ, thị lực, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. 6. NƯỚC DƯA HẤU

Bạn nên tận dụng cả vỏ của loại trái cây này. Theo Đông y, vỏ dưa hấu giúp giải nhiệt, giải độc. Dưa hấu chứa các chất điện giải quan trọng cần thiết cho hoạt động thần kinh và sức khỏe tim. Việc uống nước trái cây này sẽ làm phong phú thêm cơ thể bằng các vitamin và chất điện giải. Bạn có thể rửa sạch, thái nhỏ vỏ dưa hấu, nấu thành nước uống mỗi ngày (dùng tươi hoặc phơi khô). 7. NƯỚC ÉP DƯA CHUỘT

Dưa chuột chứa hàm lượng nước lên tới 90%.Ngày hè nắng nóng kèm theo hoạt động sẽ khiến cơ thể toát mồ hôi và dẫn đến tình trạng mất nước. Lúc này, một ly nước ép dưa chuột sẽ vừa giúp bù nước vừa cung cấp dưỡng chất cho cơ thể hiệu quả đấy! 8. NƯỚC ÉP CÀ CHUA

Cà chua chứa hàm lượng nước lên tới 75%. Trong cà chua chứa lượng vitamin A, C và lycopene có lợi cho sức khỏe. Không chỉ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, làm đẹp da mà chúng còn rất phù hợp để giải khát. Một lưu ý nhỏ khi dùng loại nước này đó chính là tránh dùng chúng khi bụng rỗng. Ảnh: wallher 9. NƯỚC RÂU NGÔ

Theo y học cổ truyền, râu ngô có vị ngọt, tính bình, có thể dùng tươi hoặc phơi khô nấu thành nước uống hàng ngày, có thể cho thêm mía lau, lá dứa. Nước này dùng uống thay nước lọc hàng ngày rất tốt cho những người bị bệnh cao huyết áp, tiểu đường.

