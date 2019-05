Những thực phẩm tốt cho người U50 nên ăn hàng ngày

Củ cải đường có đầy đủ nitrat có thể làm tăng lưu lượng máu đến não, có thể giúp chống lại chứng mất trí nhớ. Các nitrat cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp. Do vậy, hãy bổ sung thực phẩm tốt cho người U50 này vào bữa ăn khi bước sang tuổi xế chiều. Hạt hướng dương: Một nghiên cứu đánh giá cho thấy rằng ăn kết hợp vitamin E và vitamin C có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Hạt hướng dương là một nguồn vitamin E tuyệt vời và chúng kết hợp với vitamin C trong rau cải bó xôi rất tốt cho cơ thể. Hồ đào: Hỗn hợp độc đáo của chất béo không bão hòa, sterol thực vật, chất xơ và flavonoid trong quả hồ đào rất tốt cho tim. Nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một quả hồ đào mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.Rau lá xanh đậm như rau xanh và cải xoăn, là một nguồn canxi tuyệt vời. Khi bạn già đi, nhu cầu canxi tăng lên. Một chén rau xanh sẽ cung cấp nhiều canxi và một số chất dinh dưỡng quan trọng khác như vitamin K, vitamin A, vitamin C, kali và chất xơ. Đậu: Khi chúng ta già đi, nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như tăng lipid máu, cholesterol cao và tiểu đường tuýp 2 tăng lên. Ăn một chế độ giàu chất xơ gồm các loại đậu có thể giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh này, đồng thời cung cấp cho cơ thể lão hóa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như canxi, sắt và kali. Quinoa (hạt diêm mạch): Đây là một nguồn protein thực vật hoàn chỉnh, cung cấp tất cả chín axit amin thiết yếu. Một trong những món ăn khác có thể thay thế protein cao hơn là gạo lứt.Cà chua: Loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa lycopene, chúng có thể giúp bảo vệ da khỏi những thiệt hại khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cơ thể bạn hấp thụ lycopene tốt nhất từ cà chua nấu chín. Nấm: Sau 50 tuổi, phụ nữ nên ăn các loại thực phẩm giúp chống lại các triệu chứng mãn kinh như xương giòn và mật độ xương thấp. Trong giai đoạn này của cuộc đời, việc tăng lượng canxi và vitamin cho xương là rất quan trọng. Nấm là một trong số ít nguồn thực phẩm giàu vitamin D, Mận khô: Một nghiên cứu chỉ ra rằng ăn 5-6 quả mận khô mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt là sau khi bạn bước sang tuổi U50. Trứng: Ăn trứng có thể giúp tăng cường sức khỏe của não. Có một nghiên cứu mới cho thấy rằng ăn trứng có liên quan đến hiệu quả nhận thức được cải thiện ở người trưởng thành. Hạt chia: Những hạt giòn này cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho sự lão hóa khỏe mạnh. Canxi trong hạt chia có thể giúp hỗ trợ sức khỏe xương và omega-3 có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ. Nho: Loại quả này có chứa những hợp chất có lợi cho tim, mắt, não và khớp. Một chén nho chỉ chứa 90 calo và nho còn là nguồn chất chống oxy hóa tự nhiên và các polyphenol khác. Ảnh: RD. Mô tả video: Thực phẩm vàng giúp da đẹp dáng xinh

