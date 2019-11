Những thực phẩm rẻ tiền, dân dã giúp sao ngoại giảm cân “thần tốc“

Chuối: Với giá chỉ vài chục ngàn đồng cho cả nải to, chuối không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn hàng ngày mà còn giúp giảm cân rất công hiệu. Do đó, chuối trở thành loại thực phẩm giảm cân rẻ tiền được nhiều sao Hàn và các vận động viên ưa chuộng để xây dựng một thực đơn giảm cân an toàn. Nữ ca sĩ Seo In Young là một ví dụ điển hình trong việc dùng chuối để giảm cân. Nhờ ăn chuối, cô đã giảm được 2-3kg trong một tuần. Tài tử Lee Min Ho cũng từng hé lộ anh lựa chọn chuối là loại thực phẩm chính để cải thiện cân nặng. Kết hợp giữa thực đơn giảm cân nhanh từ chuối cùng chế độ tập luyện cân bằng nên chỉ sau 1 tuần, Lee Min Ho đã giảm được 2kg. Khoai lang cũng được xếp vào nhóm thực phẩm giá "bèo" nhưng chứa đầy lợi ích không ngờ, nhất là trong chuyện giảm cân của sao. Bên cạnh đó, khoai lang còn chứa ít calories và rất giàu vitamin E nên giúp cải thiện quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Chính vì những lý do như vậy nên khoai lang dần được nhiều người đẹp trong làng Kpop như Suzy, IU, hay Seohyun (SNSD) tìm đến trong công cuộc giảm cân, giữ dáng.Seohyun vốn có một tình yêu đặc biệt với khoai lang nên người hâm mộ cũng thường mua tặng cô rất nhiều khoai lang. Nhờ chăm ăn khoai lang trong quá trình giảm cân và cắt bỏ những loại thực phẩm không lành mạnh ra khỏi chế độ ăn nên Seohyun trông lúc nào cũng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.Cô "em gái quốc dân" IU cũng từng có một cú lột xác ngoạn mục nhờ thực đơn ăn 1 quả táo, 2 củ khoai lang và 1 ly sữa protein giàu năng lượng mỗi ngày. Chanh: Trong bếp nhà nào cũng có sẵn vài quả chanh, song nhiều người mới chỉ dùng chanh như một thứ gia vị hoặc uống để giải khát chứ chưa nhìn nhận hết công năng giúp thải độc cơ thể, giảm cân của loại quả giá “bèo” này. Lee Hyori là một trong những sao Hàn đã áp dụng phương pháp detox bằng chanh và đạt được thành công mỹ mãn. Cách làm của nữ ca sĩ khá đơn giản, nhưng không hề dễ dàng nếu muốn áp dụng, đó là nước lọc pha thêm nước cốt chanh, ớt bột Cayenne và siro, uống mỗi ngày 6-12 ly, liên tục trong vòng 7-10 ngày. Trong quá trình này, Lee Hyori không ăn thêm bất cứ thứ gì và kết quả là cô có thể giảm tới 6kg. Song Hye Kyo từng hé lộ bí quyết giảm cân thành công của mình chỉ đơn giản là uống 3 lít nước chanh mỗi ngày. Chuyên gia tư vấn đã khuyên cô rằng, hãy pha một lít nước lọc và nửa quả chanh vào với nhau, sau đó cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Không cần một chế độ ăn uống đặc biệt hay phải kiêng khem bất kỳ một loại đồ ăn vặt yêu thích nào, chỉ đơn giản là uống đủ 3 lít nước chanh mỗi ngày. Dưa chuột: Dasom, cựu thành viên SISTAR tiết lộ rằng, cô đã giảm được hơn 9kg sau khi thực hiện một chế độ ăn kiêng với toàn dưa chuột trong 3 tuần. Trong một quả dưa chuột chứa rất ít calories và cực nhiều nước nên giúp đào thải độc tố ra ngoài cơ thể nhanh chóng. Chính vì vậy, bạn sẽ thấy làn da của Dasom rất hồng hào, khỏe mạnh cùng thân hình thon gọn, cân đối. Dưa chuột là thực phẩm khá bình dân và phổ biến. Chế độ ăn kiêng cùng dưa chuột sẽ giúp thanh lọc độc tố khỏi cơ thể, giúp giảm cân an toàn và hiệu quả. Thông thường, người ta sẽ thực hiện chế độ ăn này trong 7 ngày – 10 ngày. Bạn có thể thay đổi một chút thành phần trong chế độ ăn kiêng nhưng vẫn phải giữ thành phần chính là dưa chuột. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

