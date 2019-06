Những thực phẩm giúp bạn ngăn cơn thèm đồ ngọt

Dưa chuột: Dưa chuột giàu vitamin C, chất xơ và các chất chống ô xy hóa, đó là lý do tại sao nó có nhiều lợi ích về sức khỏe như điều trị a xít, giúp giảm cân. Không những vậy, dưa chuột có khả năng làm giảm a xít tiêu hóa trong dạ dày, cũng có thể giúp làm giảm cơn thèm đồ ngọt vì các axít tiêu hóa có thể gây ra tình trạng thèm đường. Quả trứng: Trứng có nhiều chất đạm nên ăn chúng có thể giúp no lâu hơn trong thời gian dài. Cảm giác thèm ăn ngọt thường xảy ra khi chúng ta cảm thấy đói và lượng đường huyết hạ xuống, vì vậy việc ăn trứng có thể giúp bạn tránh xa đồ ngọt. Thịt nạc: Những người đam mê thể thao và các nhà dinh dưỡng luôn kết hợp thịt gà nạc và các loại thịt nạc khác vào chế độ ăn uống của họ, vì thịt nạc cực kỳ giàu chất đạm và có thể giúp xây dựng cơ và ngăn phát triển chất béo. Ngoài ra, hàm lượng protein trong thịt nạc cũng có thể giúp hạn chế thèm đường bằng cách giữ no lâu. Quả bơ là siêu thực phẩm có những lợi ích sức khỏe tuyệt vời như giúp giảm cân, cải thiện chức năng não... Bơ giàu a xít béo omega-3. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện a xít béo omega-3 cũng có thể giúp làm giảm tín hiệu đói trong não và giữ mức đường huyết ổn định, do đó làm giảm thèm đường. Dầu ô liu là một loại dầu ăn được rất khỏe mạnh, được sử dụng trong việc chế biến nhiều món ngon. Các chất chống ô xy hóa trong dầu ô liu cũng có thể giúp làm giảm các xung động tạo ra trong não, do đó hạn chế sự thèm đường. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó...chứa đầy các chất dinh dưỡng khác nhau và có thể cực kỳ lành mạnh cho chúng ta. Vì chúng có thể giúp làm giảm thèm đường, bằng cách cân bằng lượng đường huyết. Socola đen: Đây là món ăn vặt không có đường và chất béo, và chứa một lượng lớn chất chống ô xy hóa. Vì vậy, sô cô la đen cũng có thể cung cấp cho bạn một cảm giác no và hạn chế đường và thèm ăn thức ăn nhanh Sữa chua có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát cơn thèm đồ ngọt của bạn. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ ăn sữa chua Hy Lạp giàu protein cho bữa ăn nhẹ buổi chiều sẽ ít đói hơn và ăn ít hơn sau đó trong ngày. Kẹo cao su không đường: Ăn kẹo cao su không đường là một cách tuyệt vời để kiểm soát cơn thèm đường của bạn. Một nghiên cứu cho thấy kẹo cao su có thể kiểm soát cơn đói, cảm giác thèm ăn. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

