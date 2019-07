Những thực phẩm giàu năng lượng giúp bạn xua tan mệt mỏi trong mùa hè

Chuối: Đây là thực phẩm rất giàu năng lượng và đường tự nhiên như sucrose, glucose, fructose … Một quả chuối hay sinh tố chuối với đá mát lạnh là thực phẩm tuyệt vời cho một mùa hè tràn đầy năng lượng, ngăn ngừa mệt mỏi. Sữa chua: Theo các chuyên gia, trong sữa chua chứa rất nhiều magie, có tác dụng hỗ trợ cơ thể giải phóng năng lượng từ các thực phẩm bạn tiêu thụ trước đó. Ngoài ra, sữa chua cũng là thực phẩm cung cấp lượng chất lỏng cần thiết cho cơ thể, giúp bạn luôn cảm thấy sảng khoái trong những ngày hè oi ả. Các loại hạt và trái cây khô: Hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng, nho khô… là những thực phẩm có tác dụng cung cấp năng lượng liên tục trong những ngày hè, giúp bạn tràn trề sinh lực và luôn khỏe mạnh. Thêm một chút hạt, trái cây khô cùng với nước ép hoa quả vào buổi sáng bạn sẽ có một bữa sáng đủ năng lượng cho cả một ngày dài. Táo: Táo rất giàu vitamin C và phức hợp vitamin B, có tác dụng giải phóng năng lượng và ngăn ngừa sự mệt mỏi trong mùa hè. Bởi vậy, táo hay nước ép táo là thực phẩm tốt cần đưa vào thực đơn bữa ăn những ngày nóng. Trứng: Trứng được xếp vào nhóm thực phẩm rất giàu các loại vitamin, đặc biệt là vitamin B và D, cần thiết trong mùa hè. Các vitamin này giúp phân hủy thức ăn tốt và hỗ trợ bù đắp lại lượng năng lượng bị mất trong ngày hè. Dưa hấu: Với 90% là nước và rất giàu vitamin C, sử dụng dưa hấu trong những ngày nóng là sự lựa chọn tuyệt vời. Một số nghiên cứu chứng minh rằng, dưa hấu được mệnh danh là thực phẩm tốt nhất để tránh mệt mỏi, căng thẳng. Ngoài ra, tiêu thụ dưa hấu thường xuyên cũng giúp tăng mức năng lượng cần thiết và hạn chế tình trạng mất nước. Xoài: Xoài là loại trái cây phổ biến vào mùa hè, chúng được mệnh danh là “vua của tất cả các loại trái cây” bởi không có một loại hoa quả nào có thể cạnh tranh với mức năng lượng mà xoài mang lại. Theo các chuyên gia, xoài rất giàu folate, canxi, phốt pho, kẽm, kali, vitamin C và các vitamin tổng hợp giúp ngăn ngừa đột quỵ do nhiệt. Rau chân vịt: Rau chân vịt được coi là thực phẩm rất quan trọng trong mùa hè, bởi đây là thực phẩm giàu vitamin và sắt giúp ngăn ngừa say nắng hay chứng suy nhược cơ thể trong những ngày nóng bức.

