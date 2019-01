Những thực phẩm càng ăn càng trẻ hóa làn da

Quả bơ: Ăn một quả bơ mỗi ngày làm giảm mức cholesterol và hỗ trợ quá trình tái tạo, trẻ hóa làn da. Nó còn cung cấp cho bạn vitamin C, kali, các chất chống oxy hóa và axit folic. Các loại quả mọng như dâu, việt quất, nho… có chứa các chất chống oxy hóa ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình lão hóa của tế bào da. Cà rốt có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa lão hóa và xóa bỏ những nếp nhăn do tia UV. Lưu ý: bạn không nên nấu cà rốt chín quá kĩ vì sẽ làm giảm đáng kể số lượng các chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết. Các loại quả thuộc họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C và nước giữ cho làn da săn chắc, ngăn ngừa nếp nhăn. Chúng cũng giúp làm giảm mức cholesterol và axit uric trong máu. Tỏi sẽ ngăn ngừa hầu hết bệnh nhiễm khuẩn nếu được sử dụng đúng cách. Tính chất diệt nấm và diệt khuẩn khiến tỏi trở thành công cụ chống lão hóa cho làn da. Socola đen có nhiều lợi ích về sức khỏe. Nó chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid giúp làn da tự bảo vệ khỏi tia cực tím, chống lại các chất tự do, làm dày và ẩm mịn làn da của bạn. Nhưng chỉ loại socola với ít nhất 75% cacao mới cung cấp cho bạn tất cả các lợi ích chống oxy hóa. Dầu ô liu không chỉ là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh mà còn giúp ích rất nhiều cho chế độ chăm sóc da. Đây là một trong những nguồn chính cung cấp axit alpha-linolenic giúp da của bạn ngậm nước và săn chắc, ngăn ngừa lão hóa. Nhẹ nhàng thoa dầu olive quanh mắt vào ban đêm trước khi đi ngủ sẽ làm mịn da, giữ ẩm và làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Cà chua không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe của bạn. Chúng chứa đầy chất dinh dưỡng như vitamin A, C và axit folic. Cà chua chứa các chất chống oxy hóa carotenoids giúp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa nếp nhăn. Cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá cơm… là nguồn cung cấp axit béo omega 3 giúp tái tạo tế bào và giữ cholesterol ở mức thấp. Nó cũng rất tốt cho việc chăm sóc da khi giúp đảo ngược và ngăn ngừa tác hại của quá trình oxy hóa. Nghệ là gia vị phổ biến có tính chống ung thư, giúp ích cho tiêu hóa và chống viêm. Nó cũng làm chậm quá trình lão hóa, cung cấp năng lượng và cải thiện tâm trạng của bạn trong thời gian căng thẳng. Ảnh: Internet, BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

