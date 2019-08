Những nguyên nhân không ngờ gây các vấn đề về hô hấp

Bột mì: Bụi bột mì được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây các vấn đề hô hấp liên quan đến công việc, nó là nguyên nhân gây hen suyễn ở những người thợ làm bánh. Nghiên cứu cho thấy, tiếp xúc thường xuyên với bụi bột mì có thể ảnh hưởng đến chức năng phổi. Máy in: Tất các các loại máy in, đặc biệt là máy in laser và máy photo-copy phát ra các hạt siêu mịn khiến những ai mắc các bệnh về hô hấp khi tiếp xúc với những thiết bị này sẽ bị bệnh nặng hơn. Loại mực sử dụng trong máy in kích thích các triệu chứng hô hấp. Các thiết bị sử dụng gas: NO2, một phụ phẩm do các thiết bị sử dụng gas thải ra đã được chứng minh có liên quan đến các triệu chứng hen ở trẻ nhỏ. Những trẻ sống trong môi trường chứa nhiều khí này dễ có nguy cơ khó thở, ho và đau thắt ngực. Pháo hoa: Pháo hoa thải ra một số loại khí bao gồm SO2 (lưu huỳnh đi-ô-xít), có thể kích thích các triệu chứng về hô hấp nếu hít vào với lượng đậm đặc. Pháo hoa còn gây các nguy cơ cao hơn đối với hen suyễn và các vấn đề hô hấp khác do hàm lượng cao các khí bari mà chúng thải vào không khí. Nhựa: Một số vật gia dụng làm từ nhựa bao gồm rèm phòng tắm, nội thất giả da, cửa sổ kéo và đồ chơi có thể thải phthalate vào không khí. Các nghiên cứu cho thấy, phthalate sẽ gây hen suyễn, ho và khó thở. Nến: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California đã phát hiện ra rằng khi thắp nến, các loại nến parafin thải ra khí toluen và benzene. Việc thắp các loại nến này trong không gian không thoáng khí có thể gây các vấn đề về hô hấp.

Bột mì: Bụi bột mì được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây các vấn đề hô hấp liên quan đến công việc, nó là nguyên nhân gây hen suyễn ở những người thợ làm bánh. Nghiên cứu cho thấy, tiếp xúc thường xuyên với bụi bột mì có thể ảnh hưởng đến chức năng phổi. Máy in: Tất các các loại máy in, đặc biệt là máy in laser và máy photo-copy phát ra các hạt siêu mịn khiến những ai mắc các bệnh về hô hấp khi tiếp xúc với những thiết bị này sẽ bị bệnh nặng hơn. Loại mực sử dụng trong máy in kích thích các triệu chứng hô hấp. Các thiết bị sử dụng gas: NO2, một phụ phẩm do các thiết bị sử dụng gas thải ra đã được chứng minh có liên quan đến các triệu chứng hen ở trẻ nhỏ. Những trẻ sống trong môi trường chứa nhiều khí này dễ có nguy cơ khó thở, ho và đau thắt ngực. Pháo hoa: Pháo hoa thải ra một số loại khí bao gồm SO2 (lưu huỳnh đi-ô-xít), có thể kích thích các triệu chứng về hô hấp nếu hít vào với lượng đậm đặc. Pháo hoa còn gây các nguy cơ cao hơn đối với hen suyễn và các vấn đề hô hấp khác do hàm lượng cao các khí bari mà chúng thải vào không khí. Nhựa: Một số vật gia dụng làm từ nhựa bao gồm rèm phòng tắm, nội thất giả da, cửa sổ kéo và đồ chơi có thể thải phthalate vào không khí. Các nghiên cứu cho thấy, phthalate sẽ gây hen suyễn, ho và khó thở. Nến: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California đã phát hiện ra rằng khi thắp nến, các loại nến parafin thải ra khí toluen và benzene. Việc thắp các loại nến này trong không gian không thoáng khí có thể gây các vấn đề về hô hấp.