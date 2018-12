Những món ngon từ nấm mối, đặc sản “lộc trời ban” của Quảng Ngãi

Sau đợt mưa lạnh kéo dài trong những ngày qua, cứ vào tầm 5-6 giờ hàng ngày nhiều người dân vùng quê ở đồng bằng thuộc các xã Bình Long, huyện Bình Sơn; Tịnh An, TP.Quảng Ngãi... lại rủ nhau mang rổ đi tìm hái nấm mối, một đặc sản được ví là “lộc trời ban”. Ảnh: Dân Việt. Theo người dân, nấm mối mọc tự nhiên ở các khu vực đất bỏ hoang, bờ bụi..., nơi có nhiều mối đất sinh sống nên được gọi tên như vậy. Ảnh: Dân Việt. Nấm mối có thân màu trắng, mặt ngoài màu xám và gốc hơi ngả vàng. Chiều dài của loại nấm khoảng 10cm, với kích cỡ thân to bằng ngón tay út của người lớn. Ảnh: Dân Việt. Theo y học, nấm mối có giá trị dinh dưỡng rất cao, có khả năng phòng ngừa ung thư hoặc chống lão hóa…Vì vậy, một một số nơi còn ví gọi nó là "nấm vua". Ảnh: Dân Việt. Nấm mối hái về chỉ cần ngâm nước muối và nhẹ nhàng rửa sạch (để tránh nấm bị vỡ nát, mất chất ngọt) là có thể nấu ăn. Các món ăn từ nấm mối như: nấu cháo, xào, kho hay nướng...Ảnh: Zing.Cháo nấm mối: Điểm nổi bật của món cháo có sự tham gia của nấm mối là không cần bất kỳ loại xương hay thịt nào cũng thơm ngọt, đậm đà. Ảnh: Zing. Nấm mối xào mướp hương: Sự kết hợp của hai nguyên liệu dân dã, đơn giản nhưng hương vị của món ăn, nhất là vị dai, ngọt của loại nấm không thể trồng khiến bạn ăn một lần nhớ mãi. Ảnh: Zing. Ruốc nấm mối: Nguyên liệu món ăn gồm nấm mối; gia vị: hạt nêm, muối, đường bột ngọt,...Dùng kèm với cơm cháy, cơm dẻo, mỡ hành. Ảnh: Món ngon VN. Chả giò nấm mối: Nguyên liệu của món ăn nấm mối, củ đậu, đậu hũ chiên, mộc nhỉ, bánh bía (hoặc bánh tráng cuốn), cà rốt ; gia vị: hạt nêm, muối, đường bột ngọt,... Cách làm tương tự như làm nem. Ảnh: Món ngon VN. Chả trứng nấm mối: Cho nấm, hàng thái nhỏ vào trứng. Nêm muối, gia vị vừa ăn rồi cho lên chảo dầu nóng chiên vàng. Nếu không thích ăn chiên, bạn có thể cho vào nồi hấp chín. Chả trứng nấm mối ăn béo ngọt cực kỳ đưa cơm. Ảnh: Cách làm món ngon. Nấm mối kho tiêu là một trong những món ăn vô cùng đặc biệt, lạ miệng mà chắc hẳn không nhiều người biết. Món này ăn kèm cơm nóng cực kỳ hấp dẫn. Ảnh: Internet. Bên cạnh món ngon, nấm mối còn là nguồn dược liệu giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, chống lão hoá, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tim mạch... Cũng do vậy mà giá loài này luôn cao gấp nhiều lần so với các loài nấm khác nhưng vẫn khan hàng. Ảnh: Zing. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

