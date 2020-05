Những món mà trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không nên ăn

Mật ong: Đây là món mà trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không ăn. Đối với trẻ trong độ tuổi sơ sinh, hệ thống tiêu hóa chưa hoàn chỉnh các chức năng để có thể đối phó với các bào tử gây ngộ độc Muối: Khi chế biến các món ăn cho bé tập ăn dặm, chẳng hạn như bột hay cháo, mẹ tuyệt đối không nêm thêm gia vị, bột nêm hay muối. Thận của trẻ sơ sinh chưa thích ứng với lượng muối nhiều từ thức ăn, rất dễ bị tổn hại nếu hoạt động quá tải. Sữa bò: Nhiều mẹ muốn cho con uống thêm sữa bò để giúp con tăng cân, mau lớn ngoài việc uống sữa mẹ, sữa công thức. Nhưng với bé dưới 1 tuổi, các mẹ tuyệt đối không nên cho con uống sữa bò. Hàm lượng protein quá dồi dào trong sữa bò sẽ tăng nguy cơ bị dị ứng ở trẻ, đồng thời có thể làm trẻ bị đầy bụng, khó tiêu và thêm nhiều rắc rối về hệ tiêu hóa khác. Lòng trắng trứng: Trong chế độ dinh dưỡng cho trẻ, trứng là một món ăn ngon lành, bổ dưỡng; nhưng với trẻ dưới 1 tuổi thì trứng lại là thực phẩm dễ gây dị ứng, nhất là lòng trắng trứng. Ăn lòng trắng trứng có thể khiến bé nổi mề đay, chàm và một số bệnh khác. Tốt nhất, mẹ chỉ nên cho con ăn lòng trắng trứng khi các bé đã được 1 tuổi trở lên đế tránh tình trạng dị ứng. Patê gan động vật: Vi khuẩn listeria có thể ẩn nấp trong loại Pate gan động vật vì thế rất dễ làm bé bị ngộ độc. Ngoài ra, hàm lượng vitamin A quá cao trong patê gan cũng không tốt cho sự phát triển của bé. Hải sản có vỏ: Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng, trẻ trên 1 tuổi mới có thể ăn các loại hải sản có vỏ như tôm, cua, sò, ốc, hến… Bởi đây là loại thực phẩm rất dễ gây dị ứng, đặc biệt là với trẻ dưới 1 tuổi khi hệ tiêu hóa của bé còn non nớt. Một số loại cá chứa thủy ngân cao: Cá mập, cá kiếm, cá maclin là những loại cá chứa hàm lượng thủy ngân cao, có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thần kinh của trẻ, do đó cũng nên tránh cho trẻ ăn. Trái cây họ cam chanh: Các loại trái cây thuộc họ cam chanh thường chứa rất nhiều axit, dễ gây khó chịu cho dạ dày non yếu của trẻ dưới 1 tuổi. Hơn nữa, nếu trẻ ăn những loại trái cây này rất dễ bị hăm tã, nổi mẩn môi miệng. Các loại hạt: Khi cho bé ăn hạt, tình trạng hóc nghẹn rất có thể sẽ xảy ra, gây tắc nghẽn đường thở và để lại hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, trường hợp trẻ dị ứng với hạt đậu phộng khá phổ biến, mẹ nên cẩn thận. Dâu tây: Những trái dâu ngọt ngào, giàu vitamin là lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn của gia đình, tuy nhiên lại không phải của bé dưới 1 tuổi. Dâu không chỉ chứa nhiều axit ảnh hưởng lớn đến dạ dày và ruột của bé mà còn có thể gây kích ứng như nổi sảy. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

