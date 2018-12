Những món ăn kinh dị chỉ nhìn thôi cũng sợ phát khiếp

Những món ăn tại bảo tàng này kinh dị tới mức khách tham quan sẽ được phát cho những chiếc túi tránh tình trạng nhiều người không chịu nổi đến mức phải nôn ra. Trong ảnh là món nước ép mắt cừu đầy ám ảnh. Khách tham quan đến đây có thể dùng thử những sản phẩm trưng bày nếu muốn. Cứ 2 ngày 1 lần, toàn bộ món ăn kinh dị này đều được thay đổi để đảm bảo mùi vị, màu sắc tươi mới nhất. Món dương vật bò khá kinh dị. Đây là món chuột lang nướng. Món sup của Mexico được nấu từ lớp lót dạ dày cừu. Bạn có đủ can đảm thưởng thức món móng chân cá sấu này? Món chuột bao tử ngâm rượu kinh dị của Trung Quốc. Thêm một món ăn khác không kém phần ghê rợn là trứng bắc thảo hay còn gọi là trứng thế kỷ. Món sâu đặc sản của người dân châu Phi thách thức người ăn. Món súp dơi nguyên con. Nhện độc chiên. Ảnh: The Disgusting Food Museum.

