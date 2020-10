Những loại trái cây mùa thu giúp chị em giữ da đẹp dáng xinh

Chuối tiêu: Trong chuối có đủ 8 loại axít amin thiết yếu mà cơ thể con người không tự tổng hợp được, có đến 11 loại khoáng chất và 6 vitamin. Chuối còn là loại quả cung cấp một lượng lớn năng lượng, vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Chuối giúp bạn tăng trí nhớ, chữa táo bón, chữa trị làn da ngứa, tốt cho hệ thần kinh, chống thiếu máu, giảm béo, làm đẹp da. Cam: Vụ cam bắt đầu vào mùa thu. Nhờ hàm lượng vitamin C, folate và kali trong cam rất cao, cam sẽ giúp bạn nhanh khỏi cúm, ho và tăng cường hệ miễn dịch vào thời điểm giao mùa này. Vitamin C trong cam làm cho hệ xương cứng chắc, ngăn ngừa viêm họng, ngăn chặn bệnh đục thể thủy tinh, giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn… Quả lê: Theo nghiên cứu thì mỗi một quả lê có thể cung cấp cho cơ thể tới 12% vitamin C mà bạn cần phải hấp thụ hàng ngày. Hơn nữa, lê là loại quả giúp giảm thiểu nguy cơ bị béo phì hay các bệnh mãn tính như đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch. Bưởi: Đây là trái cây mùa thu có vừa có vị ngọt vừa có vị chua và chứa rất nhiều dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và hệ miễn dịch. Lượng lớn vitamin C trong bưởi giúp tăng cường và duy trì độ đàn hồi của động mạch, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Bên cạnh đó, bạn có thể giảm cân bằng cách ăn bưởi. Quả táo: Cũng là loại quả phổ biến trong mùa thu, táo có hàm lượng chất xơ và vitamin C cực cao. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, nếu ăn một quả táo mỗi ngày có thể giúp bạn chống lại ung thư, mệt mỏi và giảm cholesterol xấu. Ổi cũng là một loại trái cây đặc trưng cho mùa thu. Ổi giúp bảo vệ và tăng sức đề kháng cho bạn trong thời tiết giao mùa này. Vì chứa một giá trị dinh dưỡng rất cao, ổi chứa ít chất béo bão hoà, cholesterol và natri, còn chứa nhiều chất xơ, vitamin C, A, kẽm, kali và mangan. Quả hồng: Loại quả mùa thu này có chứa lượng lớn chất chống oxy hoá bao gồm acid gallic và epicatechin gallate. Những chất này có tác dụng giảm viêm và giảm nguy cơ bị mắc các bệnh mãn tính. Với người đang bị bệnh tăng huyết áp hay muốn phòng ngừa bệnh tim mạch thì hồng cũng là một lựa chọn nên xem xét nhờ tác dụng của tannin trong quả hồng có tác dụng khá tốt. Lựu là một loại quả có chứa chất chống oxy hoá cực cao. Quả lựu được các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng có hiệu quả để phòng chống ung thư, bệnh Alzheimer và bệnh viêm khớp. Lưu ý, để đạt được hiệu quả cao thì bạn có thể ép lựu lấy nước uống. Thanh long được nhiều nhiều người yêu thích bởi có vị thanh mát, ngọt nhẹ rất hợp với mùa thu. Đặc biệt thanh long có chứa vitamin C, B1, B2 và B3, và khoáng chất thiết yếu bao gồm phốt pho, sắt và canxi. Thanh long có tác dụng chống ung thư, ngăn ngừa lão hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, cải thiện hệ thống tiêu hóa, kiểm soát và phòng ngừa bệnh tiểu đường… Sung: Trong sung có chứa rất nhiều chất xơ, giúp cơ thể tiêu hóa tốt. Bên cạnh đó, canxi có nhiều trong quả sung giúp hệ xương của bạn chắc hơn và bạn có thể ăn nhiều sung mà không sợ béo do quả sung chứa ít calo. Nho: Quả này khá giàu chất chống oxy hóa resveratrol, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch bằng cách hạ huyết áp và giảm ngưng tụ của tiểu cầu, ngăn chặn hình thành cục máu đông. Trong nho còn có các chất flavonoid có thể chống lại lão hóa và thanh trừ gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa cơn đau dạ dày, các tế bào ung thư đường ruột và ung thư vú. Mời độc giả theo dõi video "Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.

