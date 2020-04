Những đặc sản dân dã của Cần Thơ “níu chân” du khách nhìn đã thèm

Ốc nướng tiêu là một trong những món đặc sản dân dã nức tiếng của Cần Thơ. Ốc được luộc sơ rồi bỏ lên lửa than nướng, vừa nướng vừa thêm nước mắm đã làm sẵn, nêm nếm gia vị như tiêu, tỏi, bột ngọt… Khi thấy nước bên trong ốc sôi lên, hơi cạn xuống thì cho vào đĩa lót rau răm thơm phức. Nem nướng bên bờ kênh Cái Răng đã nổi tiếng khắp bốn phương. Nem cũng làm từ thịt heo tươi, quết dẻo, thêm gia vị và được nướng trên than hồng, từng cái nem mướt mắt, ngậy mùi thơm ăn cùng với bánh tráng, rau sống, chấm cùng với chén nước tương xay. Đến với Cần Thơ, bạn không thể không nếm thử bánh cống - thứ bánh dân dã vừa rẻ lại vừa ngon, được làm từ 3 nguyên liệu chính là bột, đậu xanh và tôm. Bánh tét lá cẩm họ Huỳnh có màu tím đặc trưng là đặc sản Cần Thơ thơm ngon nổi tiếng. Bánh tầm bì là món ăn sáng vừa rẻ tiền, lại vừa ngon miệng ở Cần Thơ. Đây cũng là đặc sản mà bạn nhất định phải thử khi đến với vùng đất này. Lẩu bần phù sa: Từ nguyên liệu cực kì dân dã là trái bần, người dân Cần Thơ đã sáng tạo ra món lẩu bần thanh dịu, dễ ăn. Lẩu bần ngon là lẩu nấu từ bần chín, vị lẩu phải chua chua thanh thanh và còn có mùi thơm riêng của loại cây bần. Chuối nếp nướng dù chỉ là một món ăn vặt nhưng thực sự khiến nhiều người mê mẩn bởi hương vị ngon ngọt của nó. Ba khía rang me cũng là một trong những món ăn đặc sản Cần Thơ được nhiều người yêu thích. Bạn cũng không nên bỏ qua món hủ tiếu khô Sa Đéc thơm ngon của Cần Thơ với những sợi hủ tiếu giòn dai, quyện cùng nước sốt thịt đậm đà. Cá lóc nướng trui cũng là một trong những món ăn mà du khách thập phương đến với Cần Thơ đều muốn thưởng thức. Bánh hỏi heo quay là món ăn được yêu thích ở Cần Thơ. Bánh làm từ bột gạo, được ăn kèm với thịt heo quay, rau thơm và chấm nước mắm, nước tương chua cay ngọt. Gỏi xoài khô cá sặc Cần Thơ là món ăn khá nổi tiếng trong ẩm thực Cần Thơ tuy giản dị nhưng làm cho biết bao thực khách “mê mẩn”. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

