Nhịn ăn 26 giờ giống Vân Hugo: Điều gì xảy ra nếu detox hàng tuần?

Dù Vân Hugo nhịn ăn 26 tiếng (hơn 1 ngày) nhưng nhìn bà mẹ 1 con vẫn rất tươi tắn và khỏe mạnh mà không xuất hiện một chút mệt mỏi nào. Nữ diễn viên cho rằng, đây là phương pháp nhịn ăn gián đoạn rất tốt cho cơ thể, trong suốt 26 tiếng không ăn gì cả, chỉ uống nước khi cần. Vân Hugo cho biết thêm, trong suốt quá trình nhịn, cô không mệt, không thấy đói, vẫn làm việc bình thường, chỉ không ăn thôi. Phương pháp nhịn ăn ngắt quãng để giảm cân, thải độc khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, cách giảm cân này không chỉ an toàn mà còn có lợi cho sức khỏe. Nếu không mắc bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, bạn hoàn toàn có thể thực hiện nó. Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn nhịn ăn cả ngày là câu hỏi nhiều người thắc mắc. Sau đây là câu trả lời. Trong 8 giờ đầu kể từ khi nhịn ăn, mọi thứ vẫn khá bình thường và hầu như không có gì nguy hại xảy ra. Cơ thể sẽ bắt đầu phá vỡ glycogen (có tác dụng dự trữ năng lượng cho cơ thể) thành đường glucose để cung cấp năng lượng cho các tế bào. Sau 8 tiếng nhịn ăn, cơ thể sẽ cảnh báo rằng bạn cần thức ăn. Điều đó có nghĩa là bạn cảm thấy đói khó chịu. Tuy nhiên khi bạn không ăn uống gì thêm, cơ thể bắt đầu đốt cháy các chất béo đã lưu trữ làm nhiên liệu, đó là lý do tại sao nhịn ăn giúp giảm cân. Việc nhịn ăn một hoặc hai lần mỗi tuần được cho là một cách tuyệt vời để bảo vệ cơ thể bạn khỏi bệnh bệnh tiểu đường và rối loạn tim mạch. Trên thực tế, nhịn ăn thường xuyên, mỗi tuần một lần, giúp làm giảm nồng độ N-oxit trimethylamine trong máu, làm giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. Nhịn ăn trong khoảng thời gian 24 giờ đầy đủ được biết là cách ngăn ngừa bệnh Alzheimer và Parkinson. Mặc dù có những lợi ích về sức khoẻ nhưng việc nhịn ăn không phù hợp với một số trường hợp sau: Những người có khung xương yếu và sự trao đổi chất cao, người bị rối loạn ăn uống, bệnh nhân đái tháo đường tuýp 1, người hồi phục sau phẫu thuật, phụ nữ mang thai và cho con bú và trẻ em dưới 18 tuổi. Yếu tố quan trọng của việc nhịn ăn là bạn phải uống nước trong suốt 24 giờ nhằm giải độc cho cơ thể. Hãy ăn một bữa no trước khi bạn bắt đầu nhịn ăn. Điều này sẽ cho cơ thể bạn đủ năng lượng để giúp bạn vượt qua ít nhất 8 giờ đầu tiên. Ảnh: Boldsky, Internet. Mời độc giả theo dõi video "6 món ăn vặt trong ngày Tết sẽ mang đến vận may mắn cả năm". Nguồn: Yan.

