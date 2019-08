Nghi vấn bé gái Nghệ An bị xâm hại: Viên thuốc màu đen nhét hậu môn công dụng gì?

Theo một nguồn tin thì bé gái Nghệ An nghi bị xâm hại có biểu hiện sưng nề nhẹ ở hậu môn có 2 vị trí tại điểm 6 giờ và 12 giờ có thể là do việc nhét viên thuốc màu đen vào dùng để trị "táo bón" cho cháu.

Nghi vấn viên thuốc "màu đen" được nhét vào hậu môn và vùng kín của cháu bé 6 tuổi ở Nghệ An chính là thuốc than hoạt tính.

Dựa trên thông tin trên, nghi vấn viên thuốc "màu đen" được nhét vào hậu môn và vùng kín của cháu bé 6 tuổi ở Nghệ An rất có thể là thuốc than hoạt tính? Đây là loại thuốc dùng để điều trị bệnh tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng chướng bụng, đầy hơi, giải độc.

Thuốc than hoạt tính được gọi tắt là than hoạt tính, được nhiều người sử dụng để điều trị bệnh tiêu hóa. Than hoạt tính có màu đen như than.

Dạng bào chế: Dạng viên nén, dạng thuốc bột mịn, dạng lỏng, viên nhai, thuốc bột pha hỗn dịch, hỗn dịch.

Thuốc than hoạt tính không được hấp thu qua đường tiêu hóa và đào thải theo phân.

Theo GS.TS Nguyễn mạnh Hùng – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn chia sẻ: Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc sử dụng than hoạt tính để điều trị các bệnh lý như: trào ngược dạ dày, các bệnh lý liên quan đến dạ dày lại mang đến kết quả khá khả quan. Và kết quả này cũng đã được chứng thực từ những bệnh nhân bị tiêu chảy, đầy bụng, ợ hơi,..

Do đó, đối với những bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, bụng bị đầy hơi, chướng bụng, bị tiêu chảy,… có thể sử dụng thuốc than hoạt tính để điều trị.