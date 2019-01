Ngán ngẩm vì liên tiếp nhận thiệp mời cưới của “quý ông” 6 đời vợ

Kể lại câu chuyện này, thỉnh thoảng luật sư Nguyễn Hồng Thái (Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp – Đoàn luật sư TP. Hà Nội) lại lắc đầu tỏ ra ái ngại. Anh Thái cho biết, mới cách đây 2 tháng thôi, người đàn ông kể trên lại gọi cho anh và tâm sự về những lục đục với cô vợ… thứ 6!

Người đàn ông mà luật sư Thái nói đến là anh Giàng A Khoan (SN 1976) quê Hà Giang. Luật sư Thái gặp anh Khoan trong một chuyến công tác lên tỉnh Hà Giang cách đây 8 năm.

Hình minh họa. Anh Khoan lấy vợ lần đầu năm 23 tuổi. Chị này tên Vàng A Sử (SN 1975) và là một cô giáo dạy cấp 1. Chị Sử là người sống lâu nhất với Khoan cho tới thời điểm hiện tại. Sau cưới, vợ chồng Khoan dọn ra ở riêng. Vì đất đai rộng rãi, gia đình lại có điều kiện nên Khoan mở một trang trại chăn nuôi. Khoan quán xuyến mọi việc ở trang trại, còn chị Sử sau giờ lên lớp cũng phụ giúp chồng. Họ có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ.



Mọi chuyện bắt đầu khi Khoan cùng một người bạn đến chợ tình Khâu Vai ở huyện Mèo Vạc để chơi. Phiên chợ náo nhiệt bởi tiếng khèn, điệu múa, đặc biệt ở đó còn có rất nhiều thiếu nữ trẻ, xinh đẹp. Hòa mình vào phiên chợ, Khoan gần như quên mình đã có vợ con.

Tiếng khèn của Khoan da diết, trầm bổng khiến ai cũng chú ý và trầm trồ. Anh thổi khèn, nhảy múa cùng các cô gái. Trong số đó, Khoan đặc biệt để ý tới một cô gái dáng cao dong dỏng, mặt thanh tú, mắt bồ câu. Với khả năng nói chuyện của mình, Khoan nhanh chóng khiến cô gái xinh đẹp này để ý đến mình. Cô gái đó là Giàng A May, 18 tuổi.

Kết thúc phiên chợ tình, Khoan trở về mang theo hình bóng cô gái kia. Một ngày bất ngờ May xuất hiện trước cổng nhà anh Khoan. Cô gái trẻ rơm rớm nướ mắt kể với Khoan rằng, bố mẹ cô bắt lấy chồng. Nhưng May không thích ai trong bản mà chỉ nghĩ tới người đàn ông đã cho mình địa chỉ ở phiên chợ tình hôm nào. Lúc này, Khoan mới thú nhận với May đã có gia đình. Nghe người trong mộng nói vậy, cô gái trẻ òa khóc nức nở rồi vội vã đi về.

Mọi rắc rối xảy ra khi chị Sử đi chợ về thì được nghe con trai và con gái “mách” mọi chuyện. Chị Sử rất tức giận và yêu cầu chồng giải thích. Lúc đó, nếu anh Khoan chịu xuống nước nói xin lỗi, có lẽ đã không cần phải tìm đến luật sư. Nhưng Khoan lại tỏ ra thách thức với vợ, thậm chí còn dọa “nếu không im mồm sẽ cưới vợ hai”. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mỗi ngày một lớn hơn. Từ những thứ tủn mủn, nhỏ nhặt trong nhà cũng khiến vợ chồng Khoan xảy ra cãi vã.

Cuối cùng, sau 10 năm chung sống, đôi bên thống nhất kéo nhau ra tòa. Anh Khoan được nuôi dưỡng 1 đứa con, tài sản chia đôi. Chị Sử và con gái sau đó chuyển về ở với bố mẹ đẻ.

Chỉ sau 2 tháng ly hôn với chị Sử, anh Khoan nhanh chóng tổ chức đám cưới với May. Lấy được đúng người mình thương nhớ, cô gái trẻ cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Nhưng cuộc sống gia đình, nhất là với người đã có con riêng khiến cô gần như vỡ mộng.

Vì ứng xử không khéo với con trai của chồng nên May thường bị hàng xóm xì xèo. May lại ham chơi, không phụ giúp được việc gì cho chồng. Vợ chồng Khoan vì thế mà thường xuyên xảy ra xung đột. Cưới nhau được 1 năm thì May có bầu.

Lúc này, cô ra điều kiện với chồng, nếu anh Khoan không mang con riêng trả cho vợ cũ, cô sẽ ly hôn. Quá chán nản với cô vợ trẻ lười biếng, Khoan gọi điện cho luật sư Thái nhờ tư vấn. Anh Thái đã cố gắng hòa giải cho hai người vì không muốn đứa con trong bụng May lại thiếu vắng cha. Nhưng dùng dằng với nhau được 2 tháng, May vẫn quyết ly hôn. Người đàn ông này một lần nữa phải ký vào bản thỏa thuận sẽ chu cấp cho đứa con sắp chào đời.

Ly hôn với người vợ thứ hai được 5 tháng, Khoan gọi điện cho luật sư Thái vui vẻ thông báo, mình sắp cưới lần thứ 3. Người vợ mới này tên Vũ Thị Lương (kém anh Khoan 3 tuổi) và cũng từng trải qua một lần đò. Chị Lương làm nghề buôn bán.

Hai người rất tâm đầu ý hợp, chị Lương cũng giúp đỡ khá nhiều cho chồng trong giai đoạn kinh tế khó khăn. “Anh Khoan tâm sự với tôi, anh cứ nghĩ, người vợ thứ 3 có lẽ sẽ là người đi cùng mình đến cuối đời. Nhưng không ngờ, trong một lần nghe theo lời người khác dụ dỗ, chị Lương đã vận chuyển hàng cấm. Chị bị công an bắt giữ và phải trả giá bằng 15 năm tù giam. Lần đó, anh gọi hỏi tôi chuyện, vợ đi tù anh có quyền ly hôn không. Và cuối cùng anh đã đơn phương làm đơn ra tòa. Hai người sống với nhau mới tròn 4 tháng”, luật sư Thái kể.

Sau 3 lần đổ vỡ liên tiếp, anh Khoan có vẻ dè dặt hơn trong việc lựa chọn bạn đời. Người thứ 4 mà anh Khoan lấy là một giáo viên dạy cấp 2, tên Hoàng Thị Thu (kém anh Khoan 8 tuổi).

“Đám cưới được tổ chức khá rình rang nhưng khách khứa đến rất ít. Có lẽ, người dân nơi đây đã quá ngán ngẩm khi liên tiếp 4 năm nhận tới 3 lần thiệp mời cưới của chú rể! Người vợ thứ 4 của anh Khoan khá chu toàn mọi việc. Chị chăm sóc, dạy bảo con riêng rất cẩn thận, bếp núc, nhà cửa lúc nào cũng gọn gang, sạch sẽ. Nhưng có một điều khiến anh… phát điên lên đó là chuyện người vợ này lại “quản” chồng quá chặt”, luật sư Thái nhớ lại.

Chị Thu có tính hay ghen. Chồng đi đâu, làm gì với ai là chị phải hỏi cặn kẽ. Chị lại hay đay nghiến, xúc phạm chồng bằng những câu rất khó nghe. Quá mệt mỏi, nhiều lần anh Khoan đề Khoan ly hôn nhưng chị Thu không đồng ý. Và lần này, để chấm dứt với Thu, anh Khoan đã gọi điện nhờ luật sư Thái đứng ra giải quyết trọn gói.

Anh Khoan cưới tiếp lần thứ 5. Hai người sống chung với nhau cũng chỉ được 1 năm là chia tay. Lý do là bởi anh Khoan không chịu được người vợ tuần nào cũng bắt chồng đưa về nhà ngoại chơi. Thậm chí, có lần vợ đi cả tuần cũng không về, anh phải đến giục chị ta mới miễn cưỡng về nhà. Người vợ thứ 4 và thứ 5 đều có với anh Khoan một người con. Sau khi bố mẹ chia tay, những đứa trẻ này ở với mẹ.

“Anh Khoan cưới vợ lần thứ 6, người vợ lần này sinh cho anh Khoan hai cậu con trai kháu khỉnh. Họ sống với nhau tới nay được 3 năm rồi. Tôi hi vọng, đây sẽ là… người vợ cuối cùng trong cuộc đời người đàn ông đào hoa này.

Cách đây 2 tháng, anh Khoan có gọi điện tâm sự với tôi về những rắc rối với người vợ thứ 6. Tôi đã hết lời khuyên nhủ anh ấy nên bình tĩnh và chọn cách ứng xử phù hợp. Anh ấy cũng nói, đến giờ anh cũng quá mệt mỏi vì suốt ngày ra tòa và… tìm vợ! Tôi cầu mong mình không phải tư vấn hay đứng ra làm luật sư cho anh ấy thêm bất cứ lần nào nữa”, luật sư Thái kể.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)