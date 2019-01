Nét thay đổi của các mỹ nam Việt từng công khai phẫu thuật thẩm mỹ

Giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc đốn tim khán giả bằng giọng ca nội lực và đầy truyền cảm. Mặc dù có giọng hát thiên phú, thế nhưng vấn đề về ngoại hình lại khiến nam ca sĩ khá tự ti mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Sau đó, giọng ca Ánh nắng của anh quyết định giảm cân bằng chế độ tập luyện nghiêm khắc. Kết quả là chàng trai đến từ Hà Nội đã giảm được 14 kg trong vòng 1 tháng khiến nhiều người khâm phục. Rồi đến đầu năm 2017, học trò cưng của Mỹ Tâm quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để đại tu nhan sắc. Sau cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc "lột xác" ngoạn mục thành một mỹ nam với gương mặt thanh thoát, sống mũi cao và nước da sáng mịn. Hoàng Tôn cũng là sao nam Việt từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là làm cằm và mũi. Tuy nhiên, kết quả chỉnh sửa khiến anh không hài lòng: Sau 4 tháng "dao kéo", mũi vẫn bị đau và sưng. Đầu mũi bị đỏ và nổi gân máu, còn cằm dài nhô, gồ ghề và gấp khúc. Đây là phần mũi thay đổi khác lạ của ca sĩ Hoàng Tôn, khiến anh ít xuất hiện sau thời gian đầu thẩm mỹ. Chia sẻ lý do vì sao "dao kéo", nam ca sĩ nói: "Tôi quyết định nâng mũi và phẫu thuật cằm để có gương mặt nam tính hơn, ưa nhìn hơn. Với tôi, mình đẹp lên cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng khán giả". Sau thời gian 2 năm thẩm mỹ, gương mặt của Hoàng Tôn giờ đây đã ổn định hơn. Trấn Thành: Danh hài này chinh phục khán giản bởi vẻ ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất duyên dáng. Thế nhưng thuở mới vào nghề, anh sở hữu một chiếc mũi khá to khiến anh không được tự tin. Cuối cùng, ông xã của Hari Won quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Sau lần “trùng tu nhan sắc” với vẻ ngoài cuốn hút và nam tính chàng trai sinh năm 1987 ngày càng nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Chia sẻ về vấn đề này Trấn Thành cho biết, là người của công chúng nên anh muốn bản thân phải thật chỉn chu khi đứng trước mọi người. Quốc Thiên: Là quán quân chương trình Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol mùa thứ 2, Quốc Thiên chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài thư sinh cùng giọng hát trầm ấm dễ đi sâu vào lòng người. Nam ca sĩ này cũng từng công khai chuyện “dao kéo” của mình trước truyền thông. Cụ thể, giọng ca "Mong manh tình về" cho biết việc sửa mũi đến từ lời khuyên của một thầy phong thủy. Anh mong rằng chiếc mũi mới sẽ mang lại nhiều điều tích cực cho cuộc sống cũng như công việc của mình. Đầu năm 2018, nam ca sĩ Erik từng thừa nhận bản thân từng "dao kéo" tại Hàn Quốc để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên, anh không tiết lộ đã can thiệp vào bộ phận nào trên gương mặt, chỉ khẳng định sửa chút ít và sửa để đẹp tự nhiên. Tuy nhiên gần đây, gương mặt của Erik ngày càng khác lạ, phần cằm dài và nhọn hơn trước. Người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ đã chỉnh sửa quá đà sau lần thừa nhận trước. Ảnh: Internet, FBNV. Video "Phương Oanh không sợ fan quay lưng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ". Nguồn: VTC.

Giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc đốn tim khán giả bằng giọng ca nội lực và đầy truyền cảm. Mặc dù có giọng hát thiên phú, thế nhưng vấn đề về ngoại hình lại khiến nam ca sĩ khá tự ti mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Sau đó, giọng ca Ánh nắng của anh quyết định giảm cân bằng chế độ tập luyện nghiêm khắc. Kết quả là chàng trai đến từ Hà Nội đã giảm được 14 kg trong vòng 1 tháng khiến nhiều người khâm phục. Rồi đến đầu năm 2017, học trò cưng của Mỹ Tâm quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để đại tu nhan sắc. Sau cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc "lột xác" ngoạn mục thành một mỹ nam với gương mặt thanh thoát, sống mũi cao và nước da sáng mịn. Hoàng Tôn cũng là sao nam Việt từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là làm cằm và mũi. Tuy nhiên, kết quả chỉnh sửa khiến anh không hài lòng: Sau 4 tháng "dao kéo", mũi vẫn bị đau và sưng. Đầu mũi bị đỏ và nổi gân máu, còn cằm dài nhô, gồ ghề và gấp khúc. Đây là phần mũi thay đổi khác lạ của ca sĩ Hoàng Tôn, khiến anh ít xuất hiện sau thời gian đầu thẩm mỹ. Chia sẻ lý do vì sao "dao kéo", nam ca sĩ nói: "Tôi quyết định nâng mũi và phẫu thuật cằm để có gương mặt nam tính hơn, ưa nhìn hơn. Với tôi, mình đẹp lên cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng khán giả". Sau thời gian 2 năm thẩm mỹ, gương mặt của Hoàng Tôn giờ đây đã ổn định hơn. Trấn Thành: Danh hài này chinh phục khán giản bởi vẻ ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất duyên dáng. Thế nhưng thuở mới vào nghề, anh sở hữu một chiếc mũi khá to khiến anh không được tự tin. Cuối cùng, ông xã của Hari Won quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Sau lần “trùng tu nhan sắc” với vẻ ngoài cuốn hút và nam tính chàng trai sinh năm 1987 ngày càng nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Chia sẻ về vấn đề này Trấn Thành cho biết, là người của công chúng nên anh muốn bản thân phải thật chỉn chu khi đứng trước mọi người. Quốc Thiên: Là quán quân chương trình Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol mùa thứ 2, Quốc Thiên chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài thư sinh cùng giọng hát trầm ấm dễ đi sâu vào lòng người. Nam ca sĩ này cũng từng công khai chuyện “ dao kéo ” của mình trước truyền thông. Cụ thể, giọng ca "Mong manh tình về" cho biết việc sửa mũi đến từ lời khuyên của một thầy phong thủy. Anh mong rằng chiếc mũi mới sẽ mang lại nhiều điều tích cực cho cuộc sống cũng như công việc của mình. Đầu năm 2018, nam ca sĩ Erik từng thừa nhận bản thân từng " dao kéo " tại Hàn Quốc để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên, anh không tiết lộ đã can thiệp vào bộ phận nào trên gương mặt, chỉ khẳng định sửa chút ít và sửa để đẹp tự nhiên. Tuy nhiên gần đây, gương mặt của Erik ngày càng khác lạ, phần cằm dài và nhọn hơn trước. Người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ đã chỉnh sửa quá đà sau lần thừa nhận trước. Ảnh: Internet, FBNV. Video "Phương Oanh không sợ fan quay lưng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ". Nguồn: VTC.