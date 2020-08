Món cá thối kinh dị của Nhật Bản được ví như đậu phụ thối

Mặc dù bốc mùi thối, kusaya có vị ngon, giàu dinh dưỡng, được xem là món ăn phổ biến và ưa chuộng của người Nhật Bản. Kusaya (hay cá thối) là món cá khô ngâm trong Kusaya Jiru, loại nước ướp có chứa muối và vi khuẩn lên men cá. Kusaya Jiru đã được sử dụng trong vài trăm năm ở Nhật Bản với công dụng như một loại thuốc tốt, có tác dụng chữa bệnh. Món ăn này có hình dáng và màu sắc không quá khác biệt so với cá hun khói. Song chính mùi hương đặc trưng đến đáng sợ đã tạo nên “nét quyến rũ” riêng của món cá khô Kusaya. Để làm nên món này, người Nhật ngâm cá trong nước ướp Kusaya Jiru khoảng 10 giờ. Sau đó, cá được vớt ra và sấy khô trong vài ngày. Cách chế biến này xuất phát từ đảo Izu ở Nhật, vùng đất có nghề canh tác các ruộng muối. Người dân tại đảo thường chế biến các món ăn với nguyên liệu chính là muối. Việc ngâm cá với muối ban đầu chỉ để bảo quản, sau đó do ngâm đi ngâm lại quá nhiều lần nước ướp bắt đầu có mùi và thấm vào thịt cá. Cá khô Kusaya lại là món ăn có hương vị ngon và rất hút khách. Nếu can đảm thưởng thức một lần bạn sẽ rõ hương vị của món ăn này. Dù có chút mùi hôi, người Nhật cho rằng món ăn này mang hương thơm độc đáo và vị ngọt thịt đậm đà. Theo truyền thống từ thời Edo (1603-1868), cá thường được nướng sơ qua, trộn với nước sốt hoặc trà và ăn kèm các món ăn khác. Kusaya cũng được cho là món ăn vặt ưa chuộng của người Nhật. Nhờ vào công nghệ, cách chế biến kusaya dần hiện đại hóa. Thay vì chế biến cá bằng tay, máy móc đã có thể làm điều này dễ dàng và nhanh chóng. Các phương pháp làm cá khác cũng được áp dụng như sử dụng không khí lạnh trong phòng khô. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video Chế biến món ngon từ nấm đông cô. Nguồn: VTC.

