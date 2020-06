Món ăn từ loài cá ninja trông dị hợm nhưng thơm ngon “nức mũi“

So với các loài cá khác, cá ninja có hình dạng kinh dị khác thường, da cá trơn như cá chình, đường kính 4cm, dài cỡ hai gang tay, lưng đen tuyền. Không những thế, đầu cá ninja giống cá chạch có ria ngắn, đuôi thì kết thúc đột ngột bè ra, chằn chặn như đuôi hải cẩu. Nhìn thoáng qua, người ta chẳng thấy mắt mũi gì vì nó quá nhỏ. Đặc điểm nổi bật nhất của các ninja là khắp thân chúng có những cái giống miệng nhỏ chuyên phun chất nhờn. Vì vậy, loài cá này có thể được coi là “vô địch” tiết chất nhờn trong các loài cá. Cá ninja không có xương sống mà chỉ là lõi sụn trắng, mắt của nó gần như mù không nhìn thấy gì. Các món ăn từ cá ninja chứa nhiều dưỡng chất, được ví như Viagra sống mà cánh đàn ông yêu thích. Cá ninja có thế chế biến thành nhiều món, như lẩu, ca- ri, chiên bột... nhưng ngon và hợp "gu" với thực khách nhất vẫn là hai món om bắp chuối và nướng. Do cá ninja không có xương sống mà chỉ là lõi sụn trắng nên khi nhai nghe sừn sựt như sườn non, còn miếng thịt cá ngọt, thơm, dai như thịt gà.Món cá ninja um chuối đậu có mùi vị thơm ngon, béo nhưng không làm chúng ta ngán. Các gia vị ướp cá cũng có thể dễ dàng chuẩn bị. Bao gồm bắp chuối, thơm, cà ri, rau mùi, lá lốp, rau răm. Và thêm vào đó là đậu phộng rang chín vàng cùng nước chấm thơn ngon. Vị béo ngon của cá, thêm vào đó là hương vị đậm đà của các gia vị, nước um sánh lại. Cá ninja nướng muối ớt là món khoái khẩu của nhiều người. Cá ninja được làm sạch và lột da sau đó ướp với gia vị đặc trưng, tất nhiên không thể thiếu muối và ớt sa tế. Sau đó, cá được nướng trên bếp lửa đỏ hồng. Khi chín cá sẽ có mùi thơm, vị ngọt thịt cá dai. Ăn kèm thêo rau hoặc đồ chua thì không gì sánh bằng. Cá ninja chiên xù: Cá sẽ được lột ra, bỏ ruột sau đó cắt khúc và ướp vừa ăn. Tiếp theo ăn qua một lớp bột chiên xù và chiên trên chảo dầu nóng vàng. Sau đó được gắp ra và để cho ráo dầu. Món này chúng ta ăn kèm với cơm và một số loại rau sống. Không chỉ có vị ngon khó cưỡng, món ăn từ cá mút đá còn mang lại nhiều lợi ít cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu gần đây tiết lộ, vitamin E có trong thịt cá mút đá cao hơn 200 lần so với thịt bò, còn vitamin A thì cao hơn khoảng 5 lần nếu so với các loại cá khác. Vì vậy, những món ăn từ cá mút đá rất tốt cho người có sức khỏe kém, các chị em muốn nạp nhiều vitamin E tự nhiên để làm đẹp da. Tại Việt Nam, cá mút đá chỉ mới được yêu thích gần đây. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc và một số nước Châu Âu, cá mút đá đã quá quen thuộc và là một trong những món ăn rất nổi tiếng và đắt tiền. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

So với các loài cá khác, cá ninja có hình dạng kinh dị khác thường, da cá trơn như cá chình, đường kính 4cm, dài cỡ hai gang tay, lưng đen tuyền. Không những thế, đầu cá ninja giống cá chạch có ria ngắn, đuôi thì kết thúc đột ngột bè ra, chằn chặn như đuôi hải cẩu. Nhìn thoáng qua, người ta chẳng thấy mắt mũi gì vì nó quá nhỏ. Đặc điểm nổi bật nhất của các ninja là khắp thân chúng có những cái giống miệng nhỏ chuyên phun chất nhờn. Vì vậy, loài cá này có thể được coi là “vô địch” tiết chất nhờn trong các loài cá. Cá ninja không có xương sống mà chỉ là lõi sụn trắng, mắt của nó gần như mù không nhìn thấy gì. Các món ăn từ cá ninja chứa nhiều dưỡng chất, được ví như Viagra sống mà cánh đàn ông yêu thích. Cá ninja có thế chế biến thành nhiều món, như lẩu, ca- ri, chiên bột... nhưng ngon và hợp "gu" với thực khách nhất vẫn là hai món om bắp chuối và nướng. Do cá ninja không có xương sống mà chỉ là lõi sụn trắng nên khi nhai nghe sừn sựt như sườn non, còn miếng thịt cá ngọt, thơm, dai như thịt gà. Món cá ninja um chuối đậu có mùi vị thơm ngon, béo nhưng không làm chúng ta ngán. Các gia vị ướp cá cũng có thể dễ dàng chuẩn bị. Bao gồm bắp chuối, thơm, cà ri, rau mùi, lá lốp, rau răm. Và thêm vào đó là đậu phộng rang chín vàng cùng nước chấm thơn ngon. Vị béo ngon của cá, thêm vào đó là hương vị đậm đà của các gia vị, nước um sánh lại. Cá ninja nướng muối ớt là món khoái khẩu của nhiều người. Cá ninja được làm sạch và lột da sau đó ướp với gia vị đặc trưng, tất nhiên không thể thiếu muối và ớt sa tế. Sau đó, cá được nướng trên bếp lửa đỏ hồng. Khi chín cá sẽ có mùi thơm, vị ngọt thịt cá dai. Ăn kèm thêo rau hoặc đồ chua thì không gì sánh bằng. Cá ninja chiên xù: Cá sẽ được lột ra, bỏ ruột sau đó cắt khúc và ướp vừa ăn. Tiếp theo ăn qua một lớp bột chiên xù và chiên trên chảo dầu nóng vàng. Sau đó được gắp ra và để cho ráo dầu. Món này chúng ta ăn kèm với cơm và một số loại rau sống. Không chỉ có vị ngon khó cưỡng, món ăn từ cá mút đá còn mang lại nhiều lợi ít cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu gần đây tiết lộ, vitamin E có trong thịt cá mút đá cao hơn 200 lần so với thịt bò, còn vitamin A thì cao hơn khoảng 5 lần nếu so với các loại cá khác. Vì vậy, những món ăn từ cá mút đá rất tốt cho người có sức khỏe kém, các chị em muốn nạp nhiều vitamin E tự nhiên để làm đẹp da. Tại Việt Nam, cá mút đá chỉ mới được yêu thích gần đây. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc và một số nước Châu Âu, cá mút đá đã quá quen thuộc và là một trong những món ăn rất nổi tiếng và đắt tiền. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video " Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.