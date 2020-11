Mê mẩn chiếc váy cưới xa hoa của Xoài Non và loạt mỹ nhân Việt

Chiếc váy cưới xa hoa mà hotgirl Xoài Non mặc trong hôn lễ của cô và hot streamer Xemesis diễn ra vào tối 14/11 được đính 6 viên kim cương trước ngực, mỗi viên 20 carat. Chú rể Xemesis - streamer giàu nhất Việt Nam - chi 1,2 triệu USD để tặng cô dâu Xoài Non chiếc váy cưới đính 6 viên kim cương tự nhiên. Mẫu đầm là tác phẩm của NTK Linh Nga, lấy cảm hứng từ hoạ tiết tân gothic (neo-gothique) trong kiến trúc của những lâu đài nguy nga của châu Âu. Sự đắt giá của bộ cánh đến từ hơn 20 loại đá quý đính kết trên ngực áo, trên đó có 6 viên kim cương tự nhiên có khối lượng 20 carat. Tất cả các loại đá đều được đặt trực tiếp từ xưởng chế tác nổi tiếng của Pháp, đính kết thủ công bởi nghệ nhân trong vòng 20 giờ đồng hồ. Trong đám cưới diễn ra vào năm 2019, nữ ca sĩ Đông Nhi cũng khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi chưng diện đến 4 mẫu thiết kế váy cưới khác nhau. Trong đó, chiếc váy cưới chính của Đông Nhi được lấy cảm hứng từ những giọt sương và được dự đoán có giá trị không dưới 200 triệu đồng. Trong siêu hôn lễ của mình, Đông Nhi thay liên tiếp nhiều bộ váy cưới lộng lẫy khác nhau. Trong hôn lễ với ông xã doanh nhân, Bảo Thy cũng chuẩn bị trang phục cưới rất cầu kỳ. Trong đó, phần đa các thiết kế đều được đính pha lê, giúp chủ nhân buổi tiệc hóa thân thành một nàng công chúa lộng lẫy kiêu sa. Ngoài ra, vì những thiết kế này đều có tông màu trắng và sử dụng chất liệu ren cao cấp chủ đạo nên giá trị càng thêm đắt đỏ. Đám cưới của Bảo Thy không chỉ gây choáng ngợp vì không gian tổ chức mà thiết kế váy cưới cũng rất xa hoa. Bộ váy cưới của Đặng Thu Thảo là một thiết kế cổ điển và rất kín đáo, phù hợp với tính cách dịu dàng của nàng Hậu. Đây là sáng tạo và cũng là món quà mà NTK Lê Thanh Hòa dành riêng cho người đẹp, được tỉ mỉ thực hiện ròng rã trong 1 tháng. Được lấy cảm hứng từ trang phục của công nương Grace Kelly, bộ váy được thiết kế với chất liệu ren bồng bềnh cùng lớp lụa mịn màng hòa lẫn với voan trắng cùng 1000 viên pha lê được đính kết khéo léo. Chiếc váy cưới của Á hậu Tú Anh là sáng tạo của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, được lấy cảm hứng từ nàng công chúa Lọ Lem với phom dáng xoè bồng bềnh. Mẫu váy được dựng phom dáng phồng to cùng đuôi váy dài, được đính kết khoảng 20.000 viên pha lê cầu kì và đá Swarovski tỉ mỉ bằng tay, giúp tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của Á hậu. Váy cưới của ca sĩ Trà My và bạn trai thiếu gia được NTK Chung Thanh Phong phụ trách. Trong buổi thử váy, Trà My ướm trước 2 mẫu thiết kế được vẽ mẫu riêng, phù hợp vóc dáng và cá tính nữ chủ nhân. Hai bộ váy đều có gam màu trắng chủ đạo, chất liệu ren ngoại nhập. Kiểu dáng váy đuôi cá xòe rộng, thân trên ôm sát gợi cảm, chất vải trong suốt giúp cô dâu khoe lợi thế ngoại hình quyến rũ. Đặc biệt, một trong 2 mẫu váy này được đính kết tỉ mỉ với 3.000 hạt pha lê tinh tế. Theo một vài nguồn tin, bộ váy với những họa tiết làm thủ công cầu kỳ có giá hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV TSTC.

