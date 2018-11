Lý do củ cải được gọi là "nhân sâm" mùa đông

Rất nhiều người nói củ cải là nhân sâm mùa đông nhưng lý do vì sao củ cải lại được gọi như vậy thì ít người biết!

Theo Đông Y, củ cải trắng là cây thuốc quý có tác dụng long đờm, trừ viêm, tiêu thực, tán phong tà, trừ lỵ… Nó có tác dụng khai vị, làm ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa, chống còi xương, sát khuẩn nói chung, bổ gan và thận.

Nghiên cứu của Tây Y cũng cho thấy củ cải trắng giàu vitamin A, C, giàu canxi và các chất chống oxy hóa cũng như những enzym hỗ trợ tiêu hóa, hoạt chất chống ung thư, hoạt chất bảo vệ gan v.v..

Bổ phế

Củ cải tính hàn, có công dụng trong việc trị ho, tốt cho phổi, đặc biệt là vào mùa đông, một số người thường xuất hiện nhiều đờm khô, gây khó chịu cho phổi. Hãy ăn một chút củ cải sẽ có hiệu quả tốt.

Trong củ cải hàm chứa một lượng chất cay nhất định. Ngoài ra, củ cải còn có chức năng trợ giúp đối với những người bị tắc mũi, đau họng do cảm trong mùa đông, có thể dùng củ cải để giải quyết những vấn đề nhức đầu này.

Củ cải trắng phòng ngừa ung thư

Củ cải là một trong số thực phẩm tốt nhất, thành phần dinh dưỡng, hàm chứa phong phú vitamin B và nhiều loại khoáng chất, trong đó hàm lượng vitamin C rất cao. Củ cải còn có tác dụng chống vi rút, chống ung thư.

Trong củ cài hàm chứa dầu cải và glycosid, có thể phát huy tác dụng đối với nhiều loại chất xúc tác, hình thành nên thành phần chống ung thư có vị cay cay. Vì vậy, củ cải càng cay, thành phần này càng nhiều, khả năng chống ung thư cũng càng tốt.

Giữ cho cơ thể đủ nước

Với hàm lượng nước cao và rất nhiều vitamin C cũng như phốt pho và kẽm, củ cải đường là một thực phẩm bổ dưỡng cho các mô và có thể giúp cho cơ thể giữ nước, tăng sức khỏe cho làn da.

Phòng tránh thiếu máu

Củ cải đường có vitamin B12 tự nhiên và giúp thúc đẩy sự hấp thu sắt, tham gia vào việc tổng hợp hemoglobin, do đó lượng oxy hemoglobin tăng cao giúp bồi bổ thể lực, phòng ngừa thiếu máu.

Hỗ trợ tiêu hóa

Cũng giống như củ cải trắng, củ cải đường giàu chất xơ nên là một chất tẩy rửa tự nhiên cho hệ tiêu hóa, giúp phá vỡ và loại bỏ thức ăn tích tụ trong cơ thể về lâu dài dẫn đến chất thải độc có hại cho sức khỏe.

Ngăn ngừa nhiễm virus

Vì hàm lượng vitamin C trong củ cải đường cao nên nó có tác dụng làm sạch cơ thể một cách tự nhiên, tăng cường sức đề kháng. Tiêu thụ củ cải đường thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa tình trạng cơ thể nhiễm virus.

Trị mụn

Trong lá củ cải giàu vitamin A, vitamin C, đặc biệt là hàm lượng vitamin C nhiều hơn các loại rau của khác. Vitamin C có thể phòng chống da lão hóa, ngăn chặn hình thành các vết thâm nám, giữ cho da được trắng mềm.

Ngoài vitamin, hàm lượng chất xơ trong củ cải cũng khá nhiều, đặc biệt là chất xơ thực vật trong lá rất phong phú. Các chất xơ thực vật này có thể xúc tiến dạ dày nhu động, tiêu trừ táo bón, có tác dụng bài trừ độc tố, từ đó cải thiện làn da thô ráp, mụn bọc.

Dưỡng ẩm cho làn da

Củ cải được cắt thành những lát mỏng và đem phơi khô để làm nguyên liệu cho nước tắm. Trước khi tắm, cho củ cải khô vào một túi vải và ngâm vào nước tắm nóng 15-20 phút rồi mới tắm.

Các vitamin có trong củ cải sẽ thấm sâu vào làn da, khiến cho làn da mịn màng và luôn tươi sáng. Trong những ngày mùa đông, loại nước tắm này không chỉ giúp dưỡng ẩm cho làn da mà còn có tác dụng giữ ấm cho cơ thể.

Một số điều cần tránh khi ăn củ cải trắng

1. Không ăn với lê, táo nho

Theo nhiều nghiên cứu thì hàm lượng cetan đồng có trong các loại trái cây như lê, táo, nho sẽ phản ứng với axit cianogen của củ cải. Từ đó có thể gây ra triệu chứng bướu cổ, suy tuyến giáp nặng. Do vậy, bạn không nên kết hợp ăn củ cải với những loại trái cây này.

2. Không nên ăn với nhân sâm

Bên cạnh củ cải, bạn không nên ăn nhân sâm cùng với hải sản, uống trà. Vì một nhóm có tác dụng bổ khí, một nhóm làm hạ khí, khi ăn cùng nhau sẽ triệt tiêu phần nào lợi ích của chúng.

3. Không nên ăn với cà rốt

Củ cải chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe, nhưng trong cà rốt lại chứa nhiều enzym phân hủy loại vitamin này. Vì thế sử dụng đồng thời cà rốt và củ cải là bạn đã làm giảm đáng kể lợi ích sức khỏe của “nhân sâm mùa đông”.

4. Không nên ăn với mộc nhĩ

Củ cải trắng không nên kết hợp với mộc nhĩ vì có thể gây nên tình trạng viêm da. Nguyên nhân là vì các chất hóa học trong hai thực phẩm này có thể phản ứng với nhau và gây bất lợi cho làn da.

5. Uống thuốc không nên ăn củ cải

Nếu bạn đang phải uống thuốc trị bệnh nào đó thì hãy tránh ăn củ cải trắng, vì nó có thể làm giảm công dụng của thuốc, khiến bệnh lâu khỏi.