Lợi ích bất ngờ của rau mùi - thứ rau mang hương vị ngày Tết

Ít ai biết rằng, rau mùi - thứ rau gia vị rẻ tiền - lại rất tốt cho dạ dày. Các chất dinh dưỡng có trong rau mùi giúp kích thích hệ tiêu hóa sản xuất enzyme tiêu hóa và tiết chất dịch ngăn hiện tượng buồn nôn. Ảnh: vuahatgiong. Vì vậy, khi bạn khó chịu hoặc đau dạ dày, bạn có thể uống một cốc nước ép lá rau mùi, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu chịu ngay lập tức. Ảnh: giongrausach. Rau mùi còn giúp chị em phụ nữ giảm đau bụng trong những ngày đèn đỏ cực nhanh và hiệu quả. Ảnh: vietq. Lý do là vì loại rau gia vị này chứa nhiều axit ascorbic, axit palmitic, axit linoleic và steric. Việc tiêu thụ các loại axit này sẽ hỗ trợ tiết hormone thích hợp, giúp giảm đau bụng cho phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt. Ảnh: genkcdn. Rau mùi còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường nhờ đặc tính chống ôxy hóa mạnh mẽ và khả năng hạ đường huyết và cholesterol (mỡ máu). Ảnh: hoadepviet. Rau mùi chứa phốt pho, vitamin A, vitamin C, chất chống oxy hoá hỗ trợ ngăn ngừa chứng rối loạn thị giác, vì vậy loại rau này còn rất tốt cho thị lực. Ảnh: hstatic. Ngoài ra, tác dụng của rau mùi còn được chứng minh ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng như viêm kết mạc và được sử dụng để điều chế nhiều loại thuốc mắt. Ảnh: nguoiduatin. Theo các chuyên gia, rau mùi chứa ion canxi tương tác với cholinergic, vì vậy ăn rau mùi sẽ giảm nguy cơ các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ. Ảnh: vietbao. Bên cạnh đó, rau mùi còn giúp xương chắc khỏe do canxi và các khoáng chất khác có trong loại rau này hỗ trợ tái tạo xương và ngăn ngừa sự thoái hóa của xương. Ảnh: vietnammoi. Ngoài ra, ít ai biết rằng rau mùi còn có tác dụng ngăn ngừa các vết loét và vết thương hở trong miệng. Ảnh: explus.

Ít ai biết rằng, rau mùi - thứ rau gia vị rẻ tiền - lại rất tốt cho dạ dày. Các chất dinh dưỡng có trong rau mùi giúp kích thích hệ tiêu hóa sản xuất enzyme tiêu hóa và tiết chất dịch ngăn hiện tượng buồn nôn. Ảnh: vuahatgiong. Vì vậy, khi bạn khó chịu hoặc đau dạ dày, bạn có thể uống một cốc nước ép lá rau mùi, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu chịu ngay lập tức. Ảnh: giongrausach. Rau mùi còn giúp chị em phụ nữ giảm đau bụng trong những ngày đèn đỏ cực nhanh và hiệu quả. Ảnh: vietq. Lý do là vì loại rau gia vị này chứa nhiều axit ascorbic, axit palmitic, axit linoleic và steric. Việc tiêu thụ các loại axit này sẽ hỗ trợ tiết hormone thích hợp, giúp giảm đau bụng cho phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt. Ảnh: genkcdn. Rau mùi còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường nhờ đặc tính chống ôxy hóa mạnh mẽ và khả năng hạ đường huyết và cholesterol (mỡ máu). Ảnh: hoadepviet. Rau mùi chứa phốt pho, vitamin A, vitamin C, chất chống oxy hoá hỗ trợ ngăn ngừa chứng rối loạn thị giác, vì vậy loại rau này còn rất tốt cho thị lực. Ảnh: hstatic. Ngoài ra, tác dụng của rau mùi còn được chứng minh ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng như viêm kết mạc và được sử dụng để điều chế nhiều loại thuốc mắt. Ảnh: nguoiduatin. Theo các chuyên gia, rau mùi chứa ion canxi tương tác với cholinergic, vì vậy ăn rau mùi sẽ giảm nguy cơ các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ. Ảnh: vietbao. Bên cạnh đó, rau mùi còn giúp xương chắc khỏe do canxi và các khoáng chất khác có trong loại rau này hỗ trợ tái tạo xương và ngăn ngừa sự thoái hóa của xương. Ảnh: vietnammoi. Ngoài ra, ít ai biết rằng rau mùi còn có tác dụng ngăn ngừa các vết loét và vết thương hở trong miệng. Ảnh: explus.